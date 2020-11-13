Фотогалерея дня: «Porsche Unseen» — необычные концепты компании за последние 15 лет, включая электроминивэн Renndienst

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Немецкий автопроизводитель Porsche решил показать публике ряд интересных концептов, созданных дизайнерами компании в период с 2005 по 2019 год. В богато иллюстрированном издании «Porsche Unseen» объемом более 300 страниц можно увидеть сразу 15 различных концептов, при этом компания не просто демонстрирует их фото, но и подробно рассказывает о ходе создания дизайна.

К примеру, на страницах альбома присутствует дорожный спорткар Porsche 919 Street, построенный на технологиях модели Porsche 919 Hybrid гоночного класса LMP1, который участвует в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». Автомобиль с гибридным двигателем мощностью 900 л.с. и карбоновым монококом призван предоставить настоящие гоночные впечатления водителям-любителям.

Porsche 919 Street (2017)

Среднемоторный Porsche Vision Spyder со спартанским кокпитом вдохновлен классической моделью Porsche 550-1500 RS Spyder (1954), однако отличается современным переосмыслением легендарного дизайна компактных открытых моделей бренда.

Porsche Vision Spyder (2019)

Одним из самых необычных концептов издания «Porsche Unseen» стал электрический семейный минвэн Renndienst, рассчитанный на шесть человек. В этом случае дизайнеры компании работали в совершенно непривычном для себя сегменте, которому тем не менее попытались привить ДНК-бренда. К примеру, водительское место в Renndienst размещено по центру, а пассажиры получили в распоряжение комфортный для длительных путешествий салон с плоским полом, под которым скрыты электродвигатель и батарея.

Porsche Vision «Renndienst» (2018)

Также в книге присутствуют модели Porsche 906 Living Legend (2015), Porsche 917 Living Legend (2013), Porsche Vision 918 RS (2019), Porsche Vision 920 (2019), Porsche Vision E (2019) и др.

Издание «Porsche Unseen» может стать отличным подарком фанату немецкого бренда, найти его в онлайн-магазинах можно по коду ISBN 978-3-667-11980-3.

Ну, а те, кто не хочет покупать книгу, могут посетить музей Porsche в Штутгарте, где начиная со следующего года будут представлены все 15 концептов из книги «Porsche Unseen».

Источник: Porsche