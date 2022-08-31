Франция внедряет прокат электромобилей — за €100 в месяц

Во Франции готовятся к запуску новой программы субсидирования электромобилей, которая предусматривает возможность аренды машины за €100 в месяц. Министр финансов Габриэль Атталь объявил об этом на новостном канале LCI в минувшие выходные.

В настоящее время французские граждане могут рассчитывать на субсидию размером до €6000 при покупке электромобилей стоимостью менее €47 000. Потребители также могут воспользоваться программой обмена, чтобы получить деньги за свои старые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на стимулирование производства и покупки электромобилей, на их долю приходилось лишь 12% продаж новых авто во Франции за первые семь месяцев 2022 года.

Франция значительно отстает от Норвегии и других стран в задаче электрификации личного транспорта. В прошлом году аккумуляторно-электрические и гибридные автомобили составили почти две трети всех продаж новых авто в странах Северной Европы. Система субсидий играет в процессе значительную роль, делая электрокар более привлекательной покупкой, чем аналогичный автомобиль с ДВС.

«Мы знаем, что для многих французов электромобили остаются очень дорогими», — отметил министр финансов и добавил, что правительство работает над тем, чтобы выяснить, как быстро оно сможет реализовать программу.

Источник: Engadget