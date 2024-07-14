«Гадкий Я» / «Миньоны» — первая анимационная франшиза, собравшая $5 млрд

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В то время как «Гадкий Я 4» от Illumination / Universal продолжает прокат, последняя анимационная лента о Грю и его «банде» помогла франшизе «Гадкий Я» / «Миньоны» заработать более $5 млрд ($5,025 млрд по данным пятницы) в мире.

Ожидается, что «Гадкий Я 4» в эти выходные станет фильмом № 1 в мире и добавит к сборам еще $136 млн. Тогда в сумме сборы последнего фильма составят $441 млн, включая $210,45 млн на внутреннем рынке и $230,7 млн в 78 регионах мира.

Сейчас 26 международных рынков имели самые масштабные выходные для франшизы (не считая премьеры этого уик-энда). Первая пятерка крупнейших рынков (до пятницы): Австралия ($20,8 млн), Мексика ($19,5 млн), Бразилия ($10,5 млн), Испания ($9 млн) и Аргентина ($8,1 млн).

Новость о сборах в $5 млрд появилась после того, как на прошлой неделе Universal рассказала о выходе «Миньонов 3» на 30 июня 2027 года. Сценарий для фильма напишет Брайя Линч («Миньоны», «Тайная жизнь домашних животных»), а режиссером станет Пьер Коффин, автор первых трех фильмов «Гадкий Я» и первого фильма «Миньоны». Коффин также озвучивал «Миньонов» с момента их полнометражного дебюта в 2010 году. Продюсерами фильма будут основатель и председатель Illumination Крис Меледандри и Билл Райан.

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Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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