«Головоломка 2» стал самым богатым фильмом в истории Pixar с кассой в $1,2 млрд

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«Головоломка 2» заработал более $1,251 млрд с момента дебюта и в списке самых кассовых анимационных фильмов в истории уступает лишь «Холодному сердцу» ($1,274 млрд), «Братьям Супер Марио» ($1,361 млрд) и «Холодному сердцу 2» ($1,451 млрд).

В то же время мультфильм обошел «Суперсемейку 2» и стал самым кассовым фильмом в истории Pixar.

«Головоломка 2» также стал мультфильмом, который быстрее всех достиг кассы в миллиард (и первым фильмом после прошлогодней «Барби», который вообще пересек эту отметку).

Сейчас «Головоломка 2» — самый кассовый фильм 2024 года, за ним с серьезным отрывом следует «Дюна: Часть вторая».

Во внутреннем прокате мультфильм заработал $543,5 млн и обеспечил себе третье место в перечне самых кассовых анимационных фильмов Северной Америки — у лидеров «Короля Льва» и «Суперсемейки 2» по $543,6 млн и $608,5 млн соответственно.

Если сравнивать с фильмами в целом (не только анимационными) «Головоломка 2» сейчас занимает 17 место во внутреннем прокате и 23-е в мире.

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«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Докстера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также в проект вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

Интересно, что собственный рекорд ранее оформил трейлер мультфильма, который за первые 24 часа собрал 157 млн просмотров и стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney. Предыдущими рекордсменами были «Холодное сердце 2» с 116,4 млн просмотров в сутки и «Суперсемейка 2» с 113,6 млн просмотров в сутки.

Источник: IGN

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