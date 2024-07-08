«Гадкий я 4» открылся с $230 млн, а сиквел «Головоломки» стал пятым самым богатым мультфильмом в мире с кассой в $1,2 млрд

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«Головоломка 2» пока держит корону, как самый кассовый фильм 2024 года, подвинув вторую часть «Дюны» на второе место.

Сейчас касса «Головоломки 2» достигла $1,2 млрд, что делает ее пятым самым кассовым анимационным фильмом в мире и десятым в международном прокате (также творение Pixar и Disney стало «самым богатым» фильмом в Мексике и вторым по кассе в Латинской Америке, уступая лишь финальным «Мстителям»).

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Докстера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов.

Тем временем дебютант прошлой недели «Гадкий я 4» собрал мировую кассу в $230 млн за 5 дней. Общий международный куш достиг $107 млн, тогда как национальный прокат принес творению Illumination $123 млн (чему изрядно поспособствовали праздничные выходные 4 июля). Производство мультфильма обошлось в $100 млн (для контекста: фильмы Pixar и Disney, главного конкурента Illumination, обычно стоят $200 млн — «Головоломка 2» не стал исключением).

Анимационная франшиза «Гадкий я», которая стартовала в 2010 году, с тех пор пополнилась тремя сиквелами, двумя спинофами о миньонах и серией короткометражек. Сейчас «Гадкий я» — самая кассовая анимационная франшиза в истории с заработками в $4,7 млрд (на втором месте «Шрек» с $4 млрд).

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Источник: Deadline, Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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