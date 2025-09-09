Вышли Apple Watch Series 11 и SE 3: 5G, watchOS 26 и обещанный живой перевод по цене от $249

Apple во время традиционной ежегодной презентации представила новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 11 и обновленную, бюджетную версию Watch SE 3.

Apple Watch Series 11

Дизайн Apple Watch 11 во многом повторяет предыдущую модель Apple Watch Series 10, однако в них добавлены новые функции, в частности поддержка 5G. Смартчасы также получили более толстое стекло.

Кроме этого Apple Watch 11 стали тоньше и легче Series 9 на 10%. Новое поколение выйдет одновременно с новейшей версией операционной системы Apple для смарт-часов watchOS 26.

Среди функций watchOS 26 будет распознавание движения запястьем, что позволит отклонять вызовы, сообщения и будильник, а также возвращаться к отображению циферблата. В Apple Watch 11 добавлено два новых циферблата, включая отображение эффекта «жидкого стекла».

Series 11 первыми получат функции мониторинга серьезных заболеваний, среди прочего, гипертонии, хронического повышенного артериального давления, с помощью анализа данных с датчиков в течение 30 дней.

Еще одной новой функцией является «Оценка сна», которая использует показатели продолжительности фаз сна с целью оценки качества сна в течение ночи. Так же, как и AirPods Pro 3, Apple Watch 11 будут поддерживать функцию перевода в режиме реального времени.

В Apple заявляют, что Series 11 способны работать без подзарядки в течение суток. Новое поколение смарт-часов будет доступно в корпусах из переработанного алюминия и полированного титана.

Смартчасы получили стекло IonX. Как отмечают в Apple, это стекло вдвое устойчивее к царапинам, чем предыдущая версия.

Цены на Apple Watch Series 11 стартуют от $399. Смартчасы уже доступны для предварительного заказа, а официально в продажу должны поступить 19 сентября.

Apple Watch SE 3

Новые смарт-часы Apple Watch SE 3 представляют собой обновленную версию Apple Watch SE 2025. Они получили более быстрый процессор S10, больше времени в автономном режиме, прочное фронтальное стекло и, наконец, постоянно включенный дисплей. Кроме того, появился датчик падения и встроенный 5G-модем.

SE 3 также будут доступны в увеличенном 44-миллиметровом корпусе, и обе модели будут доступны в алюминиевых корпусах цвета «север» и «звездный свет».

Среди новых функций SE 3 — двойное нажатие, распознавание движения запястьем, выявление апноэ во сне, оценка качества сна, ретроспективная оценка овуляции, возможность воспроизведения музыки и подкастов через динамик, вдвое большая скорость зарядки, и заявленное время автономной работы до 18 часов

Переднее стекло у SE 3, так же как и в Apple Watch Series 11, — IonX. Смарт-часы также оснащены датчиком измерения температуры. SE 3 получит операционную систему watchOS 26, которая позволит использовать такие новые функции, как Workout Buddy — голос персонального тренера во время тренировок.

Стартовая цена модели с 40-миллиметровым дисплеем составляет $249. Apple Watch SE 3 должны поступить в продажу вместе с Series 11 19 сентября.

Кроме Apple Watch Series 11 и Watch SE 3 компания во время презентации также представила смарт-часы Apple Watch Ultra 3.

Источник: The Verge