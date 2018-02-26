Gartner: В четвертом квартале 2017 года мировые продажи смартфонов снизились впервые в истории (-5,6%), но по итогам года показатели вышли в плюс (1,53 млрд штук)

По данным компании Gartner мировые продажи смартфонов в четвертом квартале 2017 года впервые показали снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За это время было продано 408 миллионов смартфонов, тогда как в последнем квартале 2016 года этот показатель превысил 432 млн смартфонов – в относительном исчислении снижение продаж составило 5,6%. Подобную ситуацию аналитики компании встречают впервые с 2004 года, когда Gartner начала отслеживать продажи в данном сегменте.

Лидер рейтинга Samsung удержался на верхней строке с показателем 74 млн проданных смартфонов, несмотря на снижение продаж на 3,6% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года (76,78 млн). По мнению аналитиков Gartner, выход на рынок моделей Samsung Galaxy S9 и S9+ должен подстегнуть продажи.

В свою очередь в конце года продажи смартфонов Apple упали на 5% – с 77,04 млн до 73,18 млн, хотя год назад компания занимала верхнюю строку данного рейтинга. Несмотря на то, что американцы вывели на рынок сразу три новых модели – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, пользователи не показали такую же активность, как годом ранее. Аналитики считают, что дело в позднем выходе и недостаточном количестве доступных в магазинах моделей iPhone X, которые отобрали часть продаж у более доступных, но не таких функциональных iPhone 8 / 8 Plus.

Huawei и Xiaomi стали единственными производителями в четвертом квартале, кому удалось добиться прироста продаж, при этом первый показал 7,6% (с 40,8 млн до 43,9 млн), а второй – впечатляющие 79% (с 3,6 млн до 6,9 млн).

За полный 2017 год суммарные продажи смартфонов составили 1,537 млрд устройств, тогда как годом ранее было продано 1,496 млрд смартфонов – относительный прирост составил 2,7%. Заметный рост по итогам года показали все производители первой пятерки, кроме Apple (214,9 млн против 216 млн).

В разрезе операционных систем Android упрочил безоговорочное лидерство с 84,8% до 85,9%, система iOS немного потеряла (с 14,4% до 14,0%), а “другие ОС” практически исчезли как класс – их доля рынка за последний год упала с минимальных 0,8% до практически неразличимых невооруженным глазом 0,1%.

По мнению представителей Gartner, на снижение продаж смартфонов в конце прошедшего года повлияло два основных фактора. Во-первых, процесс перехода пользователей с так называемых “фичерфонов” (телефоны с продвинутой функциональностью) на смартфоны, снизил свои темпы из-за малого количества качественных супербюджетных смартфонов. В результате при необходимости заменит свой аппарат такие пользователи выбирали новый фичерфон, а не смартфон.

Во-вторых, пользователи смартфонов предпочитают покупать более качественные модели и пользоваться ими дольше, чем менять смартфон на новый каждый год, приобретая модели среднего уровня. Производители смартфонов не оправдывают ожидания потенциальных покупателей, которые не видят смысла покупать модель, которая не слишком сильно отличается по качеству камеры и скорости передачи данных от их текущих смартфонов.

Источник: Gartner