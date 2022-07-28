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General Motors: мы уже собрали 150 тыс. предзаказов на электропикап Chevrolet Silverado EV (и 80 тыс. — на GMC Hummer EV)

General Motors: мы уже собрали 150 тыс. предзаказов на электропикап Chevrolet Silverado EV (и 80 тыс. — на GMC Hummer EV)

Во время общения с инвесторами по поводу резульататов второго квартала текущего года представители General Motors отметили высокий интерес потенциальных покупателей к электрическому пикапу Chevrolet Silverado EV. Новинку, которая является основным конкурентом для модели Ford F-150 Lightning на американском рынке, уже предзаказали 150 тыс. пользователей.

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Показательно, что две трети предзаказов (порядка 65%) на Chevrolet Silverado EV пришлись на американцев, которые ранее не приобретали автомобили данного бренда. То есть речь идет не о лояльных компании пользователях, а о водителях, которые по различным причинам (экономия, экология и т.д.) хотят приобрести именно электрический пикап. Отметим, что новинка поступит в продажу уже весной 2023 года, так что слишком долгим это ожидание не назовешь.

Ранее руководство General Motors также озвучивало показатели предзаказов на электрические GMC Hummer — их количество уже превысило отметку 80 тыс. штук. Новых для бренда покупателей здесь чуть больше 40%, однако с учетом высокой стоимости (от $79,995) это тоже очень хороший результат.

General Motors: мы уже собрали 150 тыс. предзаказов на электропикап Chevrolet Silverado EV (и 80 тыс. - на GMC Hummer EV)

Напомним, что в период с 2022 по 2024 года General Motors собирается произвести и продать порядка 400 тыс. электромобилей и суммарные 230 тыс. предзаказов показывают, что по крайней мере со спросом проблем нет.

Источник: Motor1


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