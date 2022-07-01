General Motors производит всего 12 электрокроссоверов Hummer EV в день, хотя собрала 80 тыс. предзаказов (на удовлетворение спроса в таком темпе понадобится 17,5 лет)

Издание The Wall Street Journal выяснило, что американский автопроизводитель General Motors никак не может выйти на серьезные объемы производства нового электрокроссовера GMC Hummer EV. По данным источников СМИ с линий сборки сходит всего 12 электрических Хаммеров ежедневно.

Такой объем типичен для этапа отладки техпроцесса сборки, однако компания давно должна была выйти на более серьезные объемы, с учетом того, что уже собрано уже более 77500 предзаказов. Нетрудно подсчитать, что с подобными темпами у компании уйдет 17,5 лет на закрытие всех заявок). Впрочем, в компании обещают радикально нарастить темпы сборки к концу текущего года, так что ждать почти 20 лет фанатам Хаммера не придется.

Для сравнения, американская компания Ford собирает порядка 150 электрических пикапов F-150 в день, а стартап Rivian — около 30-40 электрических близнецов R1T и R1S (хотя на начальном этапе собирал всего 1,5 экземпляра в день).

Ну, и нельзя не сравнить показатели General Motors с главным конкурентом — Tesla. Да, продажи электропикапа Cybertruck все еще не стартовали (обещают начать в 2023 году), однако компания собрала уже более 1 млн предзаказов и после старта серийной сборки наверняка будет производить не единицы, а тысячи электромобилей в день (за последний отчетный квартал Tesla выпустила более 300 тыс. электромобилей).

Источник: The Verge