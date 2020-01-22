General Motors представил автономный электрический шаттл Cruise Origin без руля, педалей и водительского места





Американский стартап Cruise, принадлежащий General Motors, представил автономный электрический минивэн Origin, предназначенный для комфортной перевозки людей. В отличии от традиционных автомобилей, этот «шаттл» полностью отказался от водительского места, руля, педалей, зеркал и т.д. В итоге внутри осталось самое главное — свободное пространство, способное свободно разместить 4-6 пассажиров.

Концепт Cruise Origin выглядит достаточно крупным, однако по словам разработчиков он не крупнее, чем среднестатистический автомобиль. Для доступа в салон используются раздвижные двери, удобные для узких улиц современных мегаполисов (об такую дверь не сможет зацепиться велосипед, а открыть ее можно даже на самой тесной парковке). Проем входа втрое больше, чем у автомобиля — в дверь может одновременно заходить один пассажир и выходить другой.

Внутри салона установлены два дивана, пассажиры на которых сидят лицом друг к другу. Каждый диван может вместить трех человек, но если пассажиров мало, то можно отбросить подлокотники и превратить Origin в четырехместный минивэн. Для багажа предусмотрена небольшая зона за спинками сидений, так что пространство для ног внутри салона получилось непривычно объемным. Над каждым диваном установлен монитор, который отображает полезную информацию, включая имена пассажиров и маршрут движения.

Система автономного управления многократно опробована на автономных автомобилях GM Cruise, при этом создатели уверяют, что она более «внимательна и точна», чем обычный водитель, даже в условиях темноты, плохой погоды, слепых зон и т.д.

Разработчики Cruise Origin не озвучили характеристики электрической платформы (мощность, емкость батареи, запас хода), однако отметили, что большую часть своего жизненного цикла он будет проводить в движении (обычный автомобиль 95% времени проводит на парковке). По их словам электромобиль рассчитан на пробег порядка 1 млн миль (1,6 млн км), при этом благодаря опыту General Motors в производстве электромобилей, его себестоимость будет вдвое меньше, чем стоимость обычного электрического кроссовера.

Компания GM собирается создать службу автономных такси на основе Cruise Origin, при этом сроки реализации данного проекта пока не называются.

Источник: Cruise