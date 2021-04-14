Дубай закупит 4000 электрических беспилотных шаттлов Cruise Origin для городской службы роботакси





Власти Дубая (ОАЭ) подписали договоренность с американским автопроизводителем General Motors о поставке сразу 4000 беспилотных электрических шаттлов Cruise Origin, которые будут использоваться в городской службе такси. Первые роботакси выедут на улицы Дубая уже в 2023 году, а довести автопарк беспилотников до отметки в четыре тысячи штук планируется до 2030 года.

Объединенные Арабские Эмираты давно и активно занимаются электрификацией и роботизацией своего автопарка (еще в 2017 году там купили партию Tesla Model S и Model X для будущей службы беспилотных такси, а через пару лет и Tesla Cybertruck для полиции), так что данная договоренность не стала сюрпризом. Основная цель ОАЭ в этом плане не только снижение вредных выбросов, но и уменьшение затрат на общественный транспорт за счет отказа от водителей.

Для стартап Cruise, принадлежащего General Motors, это тоже весьма полезная сделка, так как на данном этапе его модель Origin только проходит тествые испытания на улицах Сан-Франциско. Благодаря договоренности с властями Дубая, разработчики получат возможность испытать свое творение в реальных условиях.

Напомним, что беспилотный электрический шаттл Cruise Origin был представлен в начале 2020 года. Он отличается полным отсутствием водительского места, руля и педалей, благодаря чему при стандартных для автомобиля размерах комфортно вмещает до 6 пассажиров на двух диванах, повернутых лицом друг к другу. Система автономного управления многократно опробована на автономных автомобилях GM Cruise, а электрическая платформа рассчитана на практически беспрерывное движение и пробег порядка 1 млн миль (1,6 млн км).

Источник: Engadget