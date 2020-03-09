Геолокационные данные Google сделали случайно проезжающего мимо велосипедиста подозреваемым в краже со взломом





В очень неприятной ситуации оказался один из жителей Флориды. Во время поездки на велосипеде он активировал функцию отслеживания маршрута в своём фитнес-приложении на смартфоне. А затем на основании этих данных он стал подозреваемым в совершении преступления.

Отмечается, что Захари Маккой активировал настройки отслеживания местоположения в приложении RunKeeper во время совершения велосипедной поездки. Во время поездки по своему обычному маршруту он трижды проезжал возле дома, где в тот день совершалась кража со взломом. Данные о маршруте перемещения были автоматически переданы компании Google. Вместе с тем, в рамках расследования преступления полиция направила в Google запрос на раскрытие геоданных – это разновидность ордера на проведение обыска. В запросе полиции затребовала данные из любых устройств, записанные в день совершения преступления поблизости от места взлома. В том числе, запрашивались и данные о местоположении. Обычно эти данные собираются из служб определения местоположения Android.

Команда Google связалась с Маккоем в январе, уведомив его, что полиция Гейнсвилла затребовала информацию из его аккаунта Google. Позже полиция привлекла его к ответственности в качестве подозреваемого в совершении кражи со взломом. Судя по всему, полиции показалось подозрительным то, что один человек трижды был поблизости от места совершения преступления. Захари Маккой нанял адвоката, который будет защищать его интересы. Как утверждает обвиняемый, он никогда не был в доме, где было совершено преступление.

За последние несколько лет количество запросов правоохранительных органов на раскрытие геоданных резко возросло. В 2018 году их количество увеличилось на 1500% по сравнению с 2017 годом, а 2019 году – ещё на 500% по сравнению с 2018 годом. Ранее в СМИ освещалось дело Хорхе Молины, которого в 2018 году обвинили в убийстве в Аризоне после того, как полиция использовала ордер на раскрытие геоданных и обнаружилось, что он был рядом с местом преступления. Дело против Молины в конечном итоге развалилось, когда появились новые доказательства.

Источник: The Verge