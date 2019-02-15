ГФС: 13 февраля было оформлено рекордное число авто с иностранной регистрацией (почти 8000 штук), общая сумма таможенных платежей с момента введения льготной ставки акциза превысила 10 млрд грн

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Государственная фискальная служба Украины (ГФС) поделилась свежей информацией, касающейся таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией по льготной ставке акцизного налога, введенной 25 ноября 2018 года на 90 дней для решения проблемы авто на еврономерах.

Итак, как сообщает ГФС, с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года региональные таможенные службы оформили почти 161 000 автомобилей с иностранной регистрацией. По итогам оформления этих транспортных средств владельцы заплатили таможенных платежей на общую сумму 10,1 млрд грн.

Из них 101 500 авто — это машины с иностранной регистрацией, которые находились в режиме временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено более 6,3 млрд грн.

График ниже позволяет оценить динамику роста количества оформленных сотрудниками таможенных органов Украины поддержанных автомобилей с иностранной регистрацией за период с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019 года.

Данных за 13 февраля на графике нет, но, ГФС утверждает, что в этот день было оформлено рекордное количество авто — почти 8000.

101 500 авто и 6,3 млрд грн — это данные по состоянию на 13 февраля, тогда как на сайте Минфина сегодня появилась свежая статистика, охватывающая период с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года. Так по состоянию на 14 февраля общая сумма поступлений от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 6,6 млрд грн (4,9 млрд грн поступили в бюджет в 2019 году). Из них 0,6 млрд грн — ввозная пошлина, 1,9 млрд грн — НДС, 3,3 млрд грн — акцизный налог, 0,8 млрд грн — штрафы за нарушения таможенных правил.

Напомним, льготная ставка акцизного налога при оформлении автомобиля с иностранной регистрацией будет действовать до 22 февраля, после чего владельцы таких автомобилей при оформлении будут вынуждены платить акцизный налог по полной ставке.

Источник: ГФС и Минфин