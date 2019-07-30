GitHub ограничивает учётные записи разработчиков из Ирана, Крыма, Сирии и других регионов, находящихся под санкциями США





Сервис GitHub начал ограничивать учетные записи разработчиков в странах и регионах, которые в настоящее время находятся под торговыми санкциями США. Отмечается, что как минимум один разработчик из аннексированного Россией Крыма потерял доступ к своим частным репозиториям на GitHub. Ещё один пользователь, находящийся в Иране, заявил об ограничении его учётной записи. На странице поддержки сервиса отмечается, что GitHub принимает меры в отношении разработчиков, расположенных в Крыму, Кубе, Иране, Северной Корее и Сирии.

Генеральный директор GitHub Нат Фридман признал, что компании «к сожалению, пришлось ввести новые ограничения на частные репозитории и платные учётные записи в Иране, Сирии и Крыму». Он подчеркнул, что публичные репозитарии по-прежнему доступны во всём мире и что репозитории с открытым исходным кодом не были затронуты.

На странице поддержки GitHub говорится, что наличие ограниченного доступа к учётной записи означает, что доступ к частным репозитариям и платным сервисам приостановлен, и разработчики в затронутых регионах получат только «ограниченный доступ к сервисам общедоступных репозиториев GitHub… только для личных сообщений, а не для коммерческих целей». Фридман добавил, что пользователи могут сделать свои частные репозитории публичными, чтобы получить доступ к ним и клонировать их.

На странице поддержки также говорится, что блокировка выполняется на основе IP-адресов и истории платежей. Это означает, что разработчики могут попасть под ограничение учётных записей на время посещения одного из затронутых регионов. При этом разработчикам не разрешается использовать VPN для обхода запрета. Также отмечается, что «национальность и этническая принадлежность» не используются для пометки учётных записей. При этом, по крайней мере, один разработчик, который утверждает, что находится в Финляндии, попал под ограничение учётной записи. Разработчики могут обжаловать такое решение, если они считают, что их учётная запись не должна быть ограничена.

Представители GitHub ранее говорили, что экспортный контроль не будет применяться к сервису в связи с санкциями США в отношении Китая, но им ещё предстоит подтвердить, что ничего не изменилось с тех пор. Компания также ещё не подтвердила, блокируются ли разработчики из затронутых регионов автоматически или это делается на индивидуальной основе.

Источник: The Verge