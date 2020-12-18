Глава Toyota распространяет дезинформацию об электромобилях и выступает против инициативы властей по запрету продаж бензиновых автомобилей





А ведь только на днях сообщалось об электромобиле Toyota с твердотельным аккумулятором, который сможет полностью заряжаться за 10 минут и преодолевать 500 км на одном заряде.

Как сообщает ресурс Electrek, генеральный директор Toyota Акио Тойода во время проведения ежегодного собрания автопроизводителя рассуждал об аккумуляторных электромобилях. При этом он распространял дезинформацию об электромобилях и утверждал, что настаивать на массовой электрификации – это плохая идея. И такая ограниченность может негативно сказаться на дальнейшем бизнесе компании, считают в Electrek.

Отмечается, что в прошлом году Toyota объявила об ускорении своих планов по производству электромобилей, компания сосредоточилась на гибридах и автомобилях на топливных элементах, зачастую она отказывалась от выпуска электромобилей с аккумулятором. Toyota пока не выпустила полностью электрический автомобиль за пределами Китая.

Негативные высказывания об электромобилях часто исходили непосредственно от генерального директора Акио Тойоды. В этот раз он аналогичным образом прокомментировал заявления правительства Японии о том, что оно планирует запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем, начиная с 2035 года.

По словам генерального директора Toyota, что электромобили на аккумуляторных батареях более загрязняют окружающую среду, чем автомобили с бензиновым двигателем, поскольку в некоторых местах электричество в основном вырабатывается из газа и угля. Хотя некоторые исследования установили ложность таких заявлений. Дело в том, что использование возобновляемых источников энергии позволяет производить более экологически чистую энергию по сравнению с угольными электростанциями, а в некоторых случаях – ещё и более дешёвую.

Представитель Toyota даже сказал, что «текущая бизнес-модель автомобильной промышленности рухнет», если правительство будет настаивать на запрете на использование бензиновых автомобилей. Тойода утверждает, что электромобили слишком дороги, и стремление к массовому переходу на электромобили с батареями приведёт к тому, что люди откажутся от покупки новых автомобилей.

Источник: Electrek