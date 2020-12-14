500 км на одном заряде и 10 минут на полную зарядку. Nikkei рассказало о загадочном электромобиле Toyota с твердотельным аккумулятором





Судя по всему, серийные легковые электромобили с твердотельными аккумуляторами вот-вот станут реальностью и японский автопроизводитель Toyota решительно настроен первым выпустить такой автомобиль. По крайней мере, в свежем докладе Nikkei Asia говорится о планах Toyota анонсировать электромобиль с твердотельными аккумуляторами уже в 2021 году.

Для начала следует вспомнить, что Toyota занимается исследованиями и разработкой твердотельных аккумуляторов для автомобилей уже достаточно давно — еще в 2017 году мы слышали о планах Toyota выпустит электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут. Затем было еще несколько сообщений, указывающих на то, что в 2022 году должны выйти первые электрокары на основе твердотельных аккумуляторов, которые могут заряжаться за 5-10 минут. Соответствующие элементы питания якобы будет выпускать новая совместная компания, основанная Toyota и Panasonic. То есть, по большому счету, свежая информация Nikkei подтверждает предыдущие данные. Но есть и некоторые новые подробности.

Как сообщают информаторы Nikkei, Toyota планирует представить прототип автомобиля с твердотельным аккумулятором уже в следующем году. Он будет полностью заряжаться за 10 минут и сможет преодолевать на одном заряде аккумулятора 500 км. Увы, пока нет никаких подробностей касательно этого загадочного автомобиля, но сообщается, что Toyota намерена приступить к продажам таких автомобилей в начале 2020-х годов.

И хотя нам еще предстоит дождаться выхода батарейного автомобиля Toyota за пределами Китая, не так давно японский автопроизводитель предварительно анонсировал свой первый электрокроссовер, заявив, что он станет первым шагом к полноценной электрификации модельного ряда.