Глава Xiaomi: в следующем году все наши смартфоны дороже $285 будут поддерживать связь 5G

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Во время проведения конференции 2019 China Mobile Global Partner Conference главный исполнительный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что компания будет всецело содействовать разработке и продвижению мобильных устройств с поддержкой 5G.

По словам главы компании, начиная с первой половины 2020 года, все новый смартфоны Xiaomi стоимостью более 2000 юаней ($285) будут поддерживать связь 5G. Напомним, ранее он также говорил, что в следующем году компания выпустит 10 5G-смартфонов. Таким образом, можно ожидать, что в следующем году поддержка нового стандарта связи будет доступна не только владельцам флагманских смартфонов, но и покупателям устройств среднего ценового диапазона.

Добавим, недавно компания MediaTek объявила, что 26 ноября она проведёт презентацию нового продукта, официально выпустив новый чип с поддержкой 5G. Кроме того, по слухам, первой моделью с чипом MediaTek 5G, скорее всего, будет Redmi K30.

Ранее Xiaomi запустила стратегию 5G+AIoT. В дополнение к 5G-смартфонам, компания также намерена активно развивать устройства интернета вещей. Лей Цзюнь сказал, что IoT-платформа Xiaomi подключила 196 млн устройств, а число пользователей IoT-устройств превышает 3 млн.

Источник: gizchina