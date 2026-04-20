Подвинься AMD: Intel Nova Lake получат рекордный кэш

Новая утечка раскрывает общий объем кэш для каждого процессора Intel Nova Lake.





Отмечается, что топовая модель с 52 ядрами получит 288 Мб кэша, что превосходит AMD Ryzen 9 9950X3D2. Известно, что Intel планирует выпустить не менее 12 десктопных процессоров Nova Lake. Как минимум 3 из них получат кэш последнего уровня bLLC, усиливая конкуренцию с линейкой AMD Ryzen X3D.

Инсайдер Jaykihn в соцсети X обнародовал информацию о точном объеме кэша для каждого из процессоров Intel Nova Lake. Будет интересно посмотреть, как дополнительный кэш повлияет на игровую производительность.

Наименование Конфигурация ядер (P+E+LPE) bLLC Объем кэша Core Ultra DX9 400 52 (16+32+4) Да 288 Мб Core Ultra DX7 400 44 (8+24+4) Да 264 Мб Core Ultra D9 400 28 (8+16+4) Да 144 Мб Core Ultra 9 400 28 (8+16+4) Нет 36 Мб Core Ultra 9 400 22 (6+12+4) Да 108 Мб Core Ultra D7 400 24 (8+12+4) Да 132 Мб Core Ultra 7 400 24 (8+12+4) Нет 33 Мб Core Ultra 7 400 16 (4+8+4) Нет 18 Мб Core Ultra 5 400 22( 6+12+4) Нет 27 Мб Core Ultra 5 400 12 (4+4+4) Нет 15 Мб Core Ultra 5 400 8 (4+0+4) Нет 12 Мб Core Ultra 3 400 6 (2+0+4) Нет 6 Мб

Инсайдер также сообщил, что топовый 52-ядерный процессор будет выпущен под названием Core Ultra DX9 4xx, а модель с 44 ядрами будет называться Core Ultra DX7 4xx. 28-ядерная и 24-ядерная модели выйдут под названиями Core Ultra D9 4xx и Core Ultra D7 4xx. 22-ядерная модель не получит никаких специальных префиксов. Фактически должно выйти 3 варианта Core Ultra 9 с bLLC и 2 варианта Core Ultra 7 с разным количеством ядер.

Кроме этого появилась противоречивая информация об энергопотреблении. Утечка, обнародованный Videocardz, утверждает, что оно будет составлять 175 Вт, тогда как по информации Jaykihn, энергопотребление начинается от 125 Вт. Тем не менее модель Core Ultra X9 с bLLC ограничена всего 65 Вт, а топовая версия Core Ultra 5 имеет TDP 125 Вт. Однако это предварительная информация, точнее станет известно с приближением даты релиза





Ранее мы писали, что в сети появилась подробная утечка относительно настольной линейки процессоров Intel Core Ultra 400, известной под кодовым названием Nova Lake-S. Одна из конфигураций топовых процессоров Intel Nova Lake получит 2 дополнительных ядра.

Источник: NotebookCheck