17.04.2026

240 млн Apple iPhone "съедают" 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается

Вадим Карпусь

240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається

Apple резко увеличивает закупки оперативной памяти и в этом году может использовать около 2,4 эксабайта LPDDR5 только для смартфонов. Компания из Купертино скупает чипы гигантскими объемами. На фоне роста цен на DRAM это выглядит как попытка зафиксировать ресурсы под собственные продукты, которая не оставляет конкурентам достаточных запасов дефицитных материалов.


Еще в начале апреля из цепочек поставок поступали слухи, что Apple активно выкупает «всю доступную мобильную память DRAM на рынке». Цель проста — не дать конкурентам зарезервировать достаточно чипов. Впоследствии аналитики Daishin Securities подтвердили часть этой информации. Они предположили, что Apple накапливает память, чтобы помешать другим брендам достичь запланированных показателей отгрузок. В то же время сама Apple повысила собственный план продаж iPhone до вполне реалистичных 240 млн единиц.

Такой подход уже повлиял на рынок. Производители смартфонов из Китая тоже начали запасаться памятью, что еще больше усугубило дефицит и подтолкнуло цены вверх.

Сколько памяти нужно Apple

До сих пор реальный масштаб влияния Apple на сферу памяти оставался несколько скрытым. Однако, если проанализировать планы компании на 2026 год, картина становится понятной. Учитывая, что Apple скорректировала планы по производству iPhone и теперь ориентируется на выпуск примерно 240 млн смартфонов в 2026 году, ей нужно обеспечить производство соответствующими объемами памяти. Базовый Apple iPhone 17 получает 8 ГБ оперативной памяти, а Apple iPhone 17 Pro и Pro Max Apple iPhone 17 Pro и Pro Max — по 12 ГБ. По состоянию на первый квартал 2026 года Pro-версии формируют около 52% продаж (25% — Pro и 27% — Pro Max).


Если эта структура сохранится, средний объем памяти в одном iPhone будет составлять примерно 10 ГБ. В итоге получается около 2,4 эксабайта DRAM. В более привычных для людей единицах измерения это составляет 2,4 млн терабайт (ТБ). И это по треби только для выпуска iPhone, а еще необходимо запастись чипами для других устройств.

Такие объемы закупок влияют не только на саму Apple. Компания имеет достаточно ресурсов, чтобы выкупать большие партии памяти заранее. Это уменьшает доступность компонентов для других брендов и создает дополнительное давление на цены. Сейчас LPDDR5 уже существенно подорожала. И если крупные игроки продолжат скупать чипы такими темпами, дефицит может только усилиться. А вместе с ним цены дополнительно вырастут.

Сейчас Apple фактически играет на опережение. Она закрывает свои потребности в памяти и одновременно усложняет жизнь конкурентам. Для пользователей это может обернуться очередным подорожанием смартфонов и других мобильных устройств.

Xiaomi объяснила, как кризис DRAM поднял цены смартфонов: +$220 только за память

Популярные новости

arrow left
arrow right
Марк Гурман: Apple разрабатывает ИИ-кулон с Siri, как дополнение iPhone
ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times
MacBook Neo все? У Apple возникли неожиданные проблемы с производством
В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X
Вышел Tecno Spark 50 5G: дизайн как у Pixel 10, батарея 6500 мА-ч и цена $180
Производительность MacBook Neo проверили с играми на Windows 11
Mac для "бедных": Apple представила MacBook Neo за $599
Apple блокирует обновление программ для вайбкодинга в App Store
Новые iPhone стоят столько же, сколько в прошлом году: почему Apple, несмотря на "RAM-апокалипсис", не увеличивает цены?
ИИ съел вашу RAM: Microsoft резко подняла цены на линейку Surface
Смартфонов за $100 не будет: кризис памяти повлечет самое большое падение поставок за более чем 10 лет
Apple iPhone 20 станет "сплошным стеклом": утечка раскрыла дизайн
Google Pixel не включается после обновления: что произошло и как исправить
Apple анонсировала "спецсобытие" на 4 марта: что могут показать?
Apple представит iOS 27 и macOS 27 на WWDC 2026: известны даты
Планы Apple на 2026 год: четыре новые модели Mac готовятся к выходу
ИИ повсюду: Google полностью интегрирует Gemini в устройства Apple
Цены на твердотельные накопители SanDisk в магазинах Apple взлетели на 200%
Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac
Google Pixel быстро разряжается: обновление "сломало" батарею
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
