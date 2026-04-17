240 млн Apple iPhone "съедают" 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается

Apple резко увеличивает закупки оперативной памяти и в этом году может использовать около 2,4 эксабайта LPDDR5 только для смартфонов. Компания из Купертино скупает чипы гигантскими объемами. На фоне роста цен на DRAM это выглядит как попытка зафиксировать ресурсы под собственные продукты, которая не оставляет конкурентам достаточных запасов дефицитных материалов.





Еще в начале апреля из цепочек поставок поступали слухи, что Apple активно выкупает «всю доступную мобильную память DRAM на рынке». Цель проста — не дать конкурентам зарезервировать достаточно чипов. Впоследствии аналитики Daishin Securities подтвердили часть этой информации. Они предположили, что Apple накапливает память, чтобы помешать другим брендам достичь запланированных показателей отгрузок. В то же время сама Apple повысила собственный план продаж iPhone до вполне реалистичных 240 млн единиц.

Такой подход уже повлиял на рынок. Производители смартфонов из Китая тоже начали запасаться памятью, что еще больше усугубило дефицит и подтолкнуло цены вверх.

Сколько памяти нужно Apple

До сих пор реальный масштаб влияния Apple на сферу памяти оставался несколько скрытым. Однако, если проанализировать планы компании на 2026 год, картина становится понятной. Учитывая, что Apple скорректировала планы по производству iPhone и теперь ориентируется на выпуск примерно 240 млн смартфонов в 2026 году, ей нужно обеспечить производство соответствующими объемами памяти. Базовый Apple iPhone 17 получает 8 ГБ оперативной памяти, а Apple iPhone 17 Pro и Pro Max Apple iPhone 17 Pro и Pro Max — по 12 ГБ. По состоянию на первый квартал 2026 года Pro-версии формируют около 52% продаж (25% — Pro и 27% — Pro Max).





Если эта структура сохранится, средний объем памяти в одном iPhone будет составлять примерно 10 ГБ. В итоге получается около 2,4 эксабайта DRAM. В более привычных для людей единицах измерения это составляет 2,4 млн терабайт (ТБ). И это по треби только для выпуска iPhone, а еще необходимо запастись чипами для других устройств.

Такие объемы закупок влияют не только на саму Apple. Компания имеет достаточно ресурсов, чтобы выкупать большие партии памяти заранее. Это уменьшает доступность компонентов для других брендов и создает дополнительное давление на цены. Сейчас LPDDR5 уже существенно подорожала. И если крупные игроки продолжат скупать чипы такими темпами, дефицит может только усилиться. А вместе с ним цены дополнительно вырастут.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сейчас Apple фактически играет на опережение. Она закрывает свои потребности в памяти и одновременно усложняет жизнь конкурентам. Для пользователей это может обернуться очередным подорожанием смартфонов и других мобильных устройств.

Источник: wccftech