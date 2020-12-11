Gmail теперь позволяет редактировать прикреплённые к электронной почте документы Microsoft Office





Компания Google упростила возможность работы с файлами Microsoft Office. Теперь пользователи Gmail могут редактировать прикреплённые файлы Microsoft Office прямо в почтовом сервисе, как это ранее было доступно для собственных файлов Google Docs или Sheets.

Google Workspace (результат недавнего ребрендинга G Suite, в состав набора входят Google Docs, Sheets, Slides, Meet и Calendar) в течение некоторого времени предлагает совместимость с файлами пакета Microsoft Office, такими как Word, PowerPoint и Excel. Но ранее документы было необходимо импортированы в Google Drive, чтобы редактировать или изменять их, а во вложениях электронной почты такие документы можно было только просматривать.

Благодаря последним изменениям рабочий процесс удалось существенно оптимизировать. Теперь можно напрямую открыть и редактировать файл Office, используя редактор Google Docs, просто щелкнув на нём. При этом новая функция редактирования не конвертирует файлы Office в Google Docs, сохраняя исходный формат файла. Почтовый сервис Gmail позволит пользователям отвечать на входящее сообщение и включать в ответ обновлённый файл. Такая операция не потребует загрузки файла на устройство пользователя для редактирования и последующего повторного прикрепления к сообщению.

Кроме того, Google продолжает работать над совместимостью офисных файлов с её собственным сервисом Google Docs. Компания запустила новый улучшенный конвертер для Google Workspace, который предназначен для более простого импорта макросов из документов Excel в Sheets. Также компания работает над улучшенной поддержкой ориентации документов и изображений в Google Docs, хотя обновлённые функции по поддержке изображений появятся лишь в следующем году.

Источник: The Verge