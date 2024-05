God of War Ragnarök выйдет на ПК 19 сентября — привязка к PlayStation Network обязательна

Во время State of Play Sony объявила, что God of War Ragnarök выйдет на ПК 19 сентября. Игра получила новый трейлер и уже доступна для предварительного заказа. Новая God of War получит порт почти через два года после запуска на PlayStation 4 и 5. Но, похоже, сыграть на ПК смогут не все.

В сопроводительной публикации в блоге и на видео Sony сообщает, что для God of War Ragnarök на ПК понадобится учетная запись PlayStation Network. Кроме бесплатного DLC Valhalla, которое вышло на консоли в конце 2023 года, Ragnarok получит разблокированную частоту кадров, а также совместимость с NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.

Ragnarök появляется на ПК в то время, когда издатели игр рассматривают возможность выхода за пределы эксклюзивности консолей, чтобы охватить новых игроков. Это один из самых быстрых ПК-портов для Sony. Другие эксклюзивы Sony, такие как The Last Of Us, Horizon Zero Dawn и Ghost of Tsushima вышли на ПК через три или более лет.

Обязательное требование PSN означает, что игру нельзя будет приобрести во многих странах, где доступен Steam, но ни в PlayStation Network. Эта попытка кажется противоречивой после применения и отмена подобного требования в Helldivers 2. В этом месяце Sony заявила, что требование вернется 30 мая, и что все игроки должны будут связать свои учетные записи Steam и PSN до 4 июня. Ситуация привела к невозможности приобрести игру в 180 странах.

Онлайн-курс "Advanced Excel" від Laba. 22 практичних заняття про просунуті інструменти обробки даних.Автоматизуйте, оптимізуйте — та звільніть час для пріоритетних завдань. Детальніше про курс

Источники: VGC, GamesRadar