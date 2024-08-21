Новости Кино 21.08.2024 в 08:00 comment views icon

Трейлер мультсериала «Секретный уровень» — God of War, Outer Worlds и еще 13 игр и возможное неожиданное камео

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Андрій Русанов

Автор сайта

Трейлер мультсериала «Секретный уровень» — God of War, Outer Worlds и еще 13 игр и возможное неожиданное камео

Раздел Кино выходит при поддержке?

В рамках Gamescom 2024 Amazon Prime Video представила анимационный сериал-антологию «Секретный уровень» / Secret Level. Каждый эпизод будет посвящен отдельной видеоигре. Тизер-трейлер сериала представляет собой нарезку сцен из многих эпизодов, в которых можно узнать знакомых персонажей и миры.

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«Секретный уровень» создала Blur Studio, авторы другой антологии, «Любовь, смерть и роботы», во главе с создателем последнего, режиссером Тимом Миллером. По сути, ту же самую идею использовали для мира игр. Миллер и Дэйв Уилсон стали режиссерами и исполнительными продюсерами «Секретного уровня». Пятнадцать эпизодов первого сезона покажут такие игры:

  • God of War
  • Sifu
  • Warhammer 40K
  • Unreal Tournament
  • New World: Aeternum
  • Dungeons & Dragons
  • The Outer Worlds
  • Pac-Man
  • Honor of Kings
  • Armored Core
  • Mega Man
  • Exodus
  • Spelunky
  • Crossfire
  • Concord

Как заметил Эли Джонс из GamesRadar, в официальном X Twitter Armored Core есть пост, посвященный «Секретному уровню» и игре в нем. Он содержит вероятный кадр сериала с… Киану Ривзом (похожие кадры также есть в трейлере).

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Нет никакой информации о его участии, но это может быть заявкой на камео в сериале. Или просто кто-то очень похожий. «Секретный уровень» выйдет на экраны 10 декабря.

Режиссер «Дэдпула» и «Любовь, смерть и роботы» снимет сериал-антологию по видеоиграм

Источники: Amazon, GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке?

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