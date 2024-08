Трейлер мультсериала «Секретный уровень» — God of War, Outer Worlds и еще 13 игр и возможное неожиданное камео

В рамках Gamescom 2024 Amazon Prime Video представила анимационный сериал-антологию «Секретный уровень» / Secret Level. Каждый эпизод будет посвящен отдельной видеоигре. Тизер-трейлер сериала представляет собой нарезку сцен из многих эпизодов, в которых можно узнать знакомых персонажей и миры.

«Секретный уровень» создала Blur Studio, авторы другой антологии, «Любовь, смерть и роботы», во главе с создателем последнего, режиссером Тимом Миллером. По сути, ту же самую идею использовали для мира игр. Миллер и Дэйв Уилсон стали режиссерами и исполнительными продюсерами «Секретного уровня». Пятнадцать эпизодов первого сезона покажут такие игры:

Как заметил Эли Джонс из GamesRadar, в официальном X Twitter Armored Core есть пост, посвященный «Секретному уровню» и игре в нем. Он содержит вероятный кадр сериала с… Киану Ривзом (похожие кадры также есть в трейлере).

A new ARMORED CORE saga awaits. Just one of fifteen epic stories from Secret Level, the new revolutionary gaming anthology series coming December 10 on Prime Video. pic.twitter.com/SHm80ZWqwC

