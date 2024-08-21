Трейлер мультсериала «Секретный уровень» — God of War, Outer Worlds и еще 13 игр и возможное неожиданное камео

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В рамках Gamescom 2024 Amazon Prime Video представила анимационный сериал-антологию «Секретный уровень» / Secret Level. Каждый эпизод будет посвящен отдельной видеоигре. Тизер-трейлер сериала представляет собой нарезку сцен из многих эпизодов, в которых можно узнать знакомых персонажей и миры.

«Секретный уровень» создала Blur Studio, авторы другой антологии, «Любовь, смерть и роботы», во главе с создателем последнего, режиссером Тимом Миллером. По сути, ту же самую идею использовали для мира игр. Миллер и Дэйв Уилсон стали режиссерами и исполнительными продюсерами «Секретного уровня». Пятнадцать эпизодов первого сезона покажут такие игры:

God of War

Sifu

Warhammer 40K

Unreal Tournament

New World: Aeternum

Dungeons & Dragons

The Outer Worlds

Pac-Man

Honor of Kings

Armored Core

Mega Man

Exodus

Spelunky

Crossfire

Concord

Как заметил Эли Джонс из GamesRadar, в официальном X Twitter Armored Core есть пост, посвященный «Секретному уровню» и игре в нем. Он содержит вероятный кадр сериала с… Киану Ривзом (похожие кадры также есть в трейлере).

A new ARMORED CORE saga awaits. Just one of fifteen epic stories from Secret Level, the new revolutionary gaming anthology series coming December 10 on Prime Video. pic.twitter.com/SHm80ZWqwC — ARMORED CORE (@armoredcore) August 20, 2024

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Нет никакой информации о его участии, но это может быть заявкой на камео в сериале. Или просто кто-то очень похожий. «Секретный уровень» выйдет на экраны 10 декабря.

Источники: Amazon, GamesRadar

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