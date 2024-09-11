Голливуд «отменяет» Нила Геймана: приостановлены «Благие знамения» и другие проекты по произведениям писателя

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Поклонникам сериала «Благие знамения» придется по крайней мере подождать третьего сезона, если не хуже. Знаменитого писателя Нила Геймана могут «отменить».

Издание Deadline сообщает, что работа над третьим сезоном остановлена, Amazon Prime Video рассматривает «возможные изменения в производстве» Сериал «Благие знамения», номинированный на «Эмми», основанный на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Гейман — один из самых экранизированных авторов, сейчас на Netflix пользуется успехом «Песочный человек». Писатель принимал активное участие в сериале как шоураннер и сценарист. Ранее на экраны попали «Американские боги», «Звездная пыль» и другие его романы и рассказы.

Тучи сгустились вокруг Геймана после выпуска в июле серии подкастов из четырех частей под названием «Мастер: обвинения против Нила Геймана» от британской компании Tortoise Media. Она расследует обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против автора несколькими женщинами на протяжении многих лет. Rolling Stone также осветил эту историю. Гейман отрицает обвинения.

Другая адаптация романа писателя, полнометражный фильм Disney «История с кладбищем», также поставлена «на паузу», о чем писал IndieWire. Хотя по данным инсайдеров некоторые другие факторы тоже повлияли на решение. Ранее Variety сообщил об отмене сериала Netflix «Детективы с того света».

В приведенных случаях отмены или приостановки издатели официально не сообщали об их причинах. Однако совпадение всех перечисленных обстоятельств в относительно короткий промежуток времени ведет к мысли о связи сексуального скандала и кинопроизводства.

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