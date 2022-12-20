Эмбер Херд и Джонни Депп договорились об «урегулировании дела» о клевете — актриса выплатит бывшему мужу $1 млн

Эмбер Херд заявила в понедельник, что согласилась «урегулировать» иски о клевете, выдвинутые Джонни Деппом, положив конец многолетним судебным спорам по поводу жесткого обращения в браке.

В сообщении в Instagram Эмбер пишет, что решение далось ей «трудно» и следовало за «большими обсуждениями». Актриса добавляет, что не стоит считать, что она «пошла на уступки».

В 2022 году Депп и Херд подали друг на друга в суд за клевету — каждый утверждал, что подвергся жестокому обращению во время 5-летних отношений, почти 2 года из которых пришлись на официальный брак. Шестинедельный судебный процесс транслировался по телевидению и сопровождался яркими и не очень приятными показаниями звезд.

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Херд утверждала, что Депп неоднократно нападал на нее, душил и однажды изнасиловал бутылкой из-под ликера. Во время дачи показаний она часто плакала. Тем временем актер рассказывал, что Эмбер была абъюзером в отношениях, а он пытался отступить всякий раз, когда она начинала насилие. Пара предоставила аудиозаписи ссор, чтобы подтвердить собственные версии.

В июне суд постановил, что Херд оговорила Деппа, и обязал ее выплатить бывшему мужу в общей сложности около $15 млн. Самого актера обязали предоставить в пользу Херд $2 млн.

В своем сообщении Херд также сказала, что утратила веру в американскую правовую систему и считает, что правовая система Великобритании является более «надежной, беспристрастной и справедливой». Актриса также раскритиковала СМИ США, заявив, что они предпочитают «популярность и власть» над «прямыми доказательствами».

«Я подверглась такому унижению, которое не могу пережить. Даже если моя апелляция в США будет успешной, лучшим результатом станет повторное рассмотрение дела. Я просто не могу проходить через это в третий раз», – говорит Херд.

Адвокаты Бен Чу и Камилла Васкес заявили, что актер получит выплату в размере $1 млн от страховых компаний актрисы, Джонни в свою очередь обещал пожертвовать средства на благотворительность.

«Мы рады официально закрыть двери в этой мучительной главе для господина Деппа, который в течение процесса ясно демонстрировал свое намерение доказать правду», — заявили адвокаты.

Ранее Google объявил, что Джонни Депп стал самым популярным человеком в 2022 году по поисковым запросам. Эмбер Херд заняла третье место в категории.

Источник: Reuters