«Топ Ган: Мэверик» собрал в прокате миллиард долларов. Это первый фильм 2022 года, которому это удалось

Как и ожидалось, американский боевик «Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick стал миллиардником — фильм Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли на 9-й неделе проката собрала миллиард долларов по всему миру. Это первый фильм 2022 года, которому удалось добиться этого результата. Также «Мэверик» взял титул самого кассового фильма в карьере Тома Круза — до недавнего времени его удерживала «Миссия невыполнимая: Последствия» 2018 года со сборами в $791 млн.

Если детализировать сборы, то $521 млн фильм собрал в США, а еще $484,7 млн — в других странах. Показательно то, что «Мэверик» преодолел отметку в $1 млрд кассовых сборов даже без проката в россии и Китае, которые считаются крупными кинорынками. К слову, в Украине блокбастер показывают со 2 июня.

Можно вспомнить, что с начала пандемии отметка в миллиард долларов подчинялась только одному фильму — кинокомиксу «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом. Кстати, осенью 2022 года в прокат повторно выйдет более «веселая» версия кинокомикса с дополнительными материалами — ожидается, что это поможет ему преодолеть планку в 2 миллиарда и, вероятно, войти в пятерку самых кассовых фильмов в истории.

В целом для Paramount, выпустившей «Топ Ган: Мэверик», первая половина 2022 года оказалась чрезвычайно успешной — ранее студия выпустила «Соник в кино 2» (сборы — $400 млн), романтическую комедию «Потерянный город» ($188 млн), слэшер «Крик» ($140 млн), комедию «Чудаки навсегда» ($80 млн).

Все шансы стать третьим фильмом-миллиардником 2022 года имеет «Мир Юрского периода 3: Доминион» / Jurassic World: Dominion — заключительная часть текущей трилогии Юрского периода Universal Pictures собрала $746,7 млн ​​за 10 дней с выхода в прокат. Из этой суммы $302 млн пришлись на Северную Америку, а еще $444 млн — на остальные страны.