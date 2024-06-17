Мультфильм «Головоломка 2» открылся с кассой в $295 млн, превзойдя вторую «Дюну» Дени Вильнёва

В национальном прокате «Головоломка 2» обогнал по премьерным показателям ($155 млн) сразу двух лидеров: «самый богатый» фильм 2024 года, вторую «Дюну» Дени Вильнева, а также кассового гиганта предыдущего года, «Барби» Греты Гервиг.

Международный (с еще $140 млн) — принес мультфильму звание лучшего анимационного открытия всех времен за рубежом, подвинув с лидерской позиции «Холодное сердце» со $135 млн.

В целом с момента дебюта на прошлой неделе «Головоломка 2» заработал $295 млн, еще открытием превзойдя свой производственный бюджет, который составляет $200 млн. Ожидается, что к следующим выходным анимация Disney и Pixar соберет еще $80-90 млн.

Премьера мультфильма «Головоломка 2» — стала второй по величине для Pixar в мире, превзойдя «В поисках Дори» 2016 года ($135 млн) и «Историю игрушек 4» 2019 года ($120 млн), однако немного уступив «Суперсемейке 2» 2018 года ($182 млн). В то же время продажи билетов на мультфильм обогнали показатели оскароносного оригинала 2015 года с $90,5 млн (всего первый анимационный фильм заработал $858 млн во всем мире).

Это также первый уик-энд 2024 года, который отметился дебютом в $200 млн — предыдущий лидер, «Дюна: Часть вторая», открылась со $180 млн и завершила прокат с $711,8 млн, пока удерживая звание самого кассового фильма года.

В «Головоломке» 2015 года, снятой Питом Доктером, рассказывали об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях — Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев. Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов.

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Интересно, что собственный рекорд ранее оформил и трейлер мультфильма, который за первые 24 часа собрал 157 млн просмотров и стал самым успешным запуском анимационного трейлера в истории Disney. Предыдущими рекордсменами были «Холодное сердце 2» со 116,4 млн просмотров в сутки и «Суперсемейка 2» со 113,6 млн просмотров в сутки.