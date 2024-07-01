Первый после «Барби». Мультфильм «Головоломка 2» собрал более $1 млрд в мировом прокате

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«Головоломка 2» заработал $1 млрд всего за 19 дней — и это самый быстрый показатель среди мультфильмов (для сравнения, второму «Холодному сердцу» понадобилось 25 дней, чтобы достичь таких результатов).

«Головоломка 2» также стал первым фильмом 2024 года, который заработал $1 млрд (в последний раз подобными достижениями отличилась «Барби»). В целом всего 11 анимационных фильмов всех времен пересекали эту отметку — у Disney и Pixar таких 8 (но последний раз еще в 2019 году — ни один с тех пор, кроме нынешнего фильма, не зарабатывал больше $480 млн).

$545, 5 млн из общей кассы пришлись на международный рынок, тогда как во внутреннем прокате мультфильм собрал $469,3 млн.

Напомним, что в дебютный уик-энд «Головоломка 2» открылся с кассой в $295 млн сразу превзойдя свой производственный бюджет, который составлял $200 млн. Эта премьера стала второй по величине для Pixar в мире, превзойдя «В поисках Дори» 2016 года ($135 млн) и «Историю игрушек 4» 2019 года ($120 млн), однако немного уступив «Суперсемейке 2» 2018 года ($182 млн).

Продажи билетов на мультфильм также сразу обогнали показатели оскароносного оригинала 2015 года с $90,5 млн (всего первый анимационный фильм заработал $858 млн во всем мире).

В «Головоломке» 2015 года, снятом Питом Доктером, рассказывали об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях — Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев. Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов.

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Источник: Deadline, CNBC

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