Google исправит «ошибку» с безлимитным хранилищем в Google Photos для пользователей iPhone





Компания Google собирается исправить ошибку в сервисе Photos, которая бесплатно предоставляет владельцам iPhone возможность хранить неограниченное количество фотографий в исходном качестве. Как оказалось, владельцы устройств на базе iOS могли отправлять в Google Photos фотографии в исходном качестве, и это не оказывало никакого влияния на использование пространства в Google Drive. Тем самым, пользователям не приходилось платить за дополнительное дисковое пространство, которое начинало использоваться после бесплатно предлагаемого пространства в 15 ГБ.

Поскольку формат файлов HEIC, который Apple использует для хранения фотографий, более эффективен, чем сжатые «высококачественные» файлы JPEG от Google, сервис Google Photos просто сохраняет оригинальные фотографии. Фактически, такое же поведение сервиса можно воспроизвести и на устройствах Samsung, но у них формат HEIC не используется по умолчанию, потому описанная выше ситуация встречается не так часто.

Пока не уточняется, каким именно образом Google намерена решить эту проблему. Однако решение, скорее всего, не порадует пользователей iOS. Если Google сделает принудительную конвертации фотографий в JPEG для пользователей, работающих с бесплатной версией сервиса, то компания потратит на это больше своих собственных ресурсов и снизит качество снимков. По сути, это повредило бы функциональности, хотя и позволило бы вернуть в равные условия пользователей iOS и Android.

Источник: Engadget