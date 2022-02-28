Google Maps обмежує в Україні функції оновлення трафіку в реальному часі — щоб російські окупанти не використовували її для розвідки

Команда розробників Google Maps заблокувала в Україні дві функції, які надають інформацію користувачам у режимі реального часу, повідомляє CNN з посиланням на компанію.

Мова йде про окремий шар, який дозволяє отримувати інформацію про трафік на дорозі в реальному часі — цю функцію деякі дослідники використовували для спостереження за бойовими діями здалеку. Також Google Maps тимчасово вимкнув функцію Live Busyness, яка надає інформацію про завантаженість місць по годинах. Ці дані могла використовувати ворожа російська розвідка.

Ці зміни були внесені після консультацій з місцевими чиновниками, щоб допомогти убезпечити українців, повідомили в Google.

Повідомляється, що інформацію про дорожній рух в Україні все ще можна отримати в режимі навігації Google Maps.