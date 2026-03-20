Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту

Вадим Карпусь

Встановити APK на Android стане складніше: Google посилює захист

Google меняет правила установки приложений вне официального магазина в Android. Компания вводит новый одноразовый процесс безопасности, который затруднит стороннюю загрузку — то есть установку APK-файлов от непроверенных разработчиков.


Изначально Google планировала обязать всех разработчиков проходить верификацию. Но в конце 2025 года компания смягчила подход и оставила исключения для опытных пользователей и независимых разработчиков. Теперь доступ к сторонней загрузке не исчезнет, но станет менее прямым.

Для обычных пользователей процесс будет выглядеть так. Сперва нужно включить режим разработчика в настройках. Затем система попросит подтвердить, что вас никто не заставляет выключать защиту. Далее — перезагрузка смартфона, чтобы прервать любые активные звонки. После этого придется подождать сутки и подтвердить личность через биометрию или PIN-код. Только тогда появится возможность устанавливать приложения из непроверенных источников.

Google позволит включить эту опцию на 7 дней или без ограничения. Но в любом случае пользователь будет видеть предупреждение, что приложение происходит от непроверенного разработчика.


Google Play позволит играть в платные игры бесплатно

Отдельно компания запускает так называемые «учетные записи ограниченного распространения». Они позволяют разработчикам делиться своими приложениями без полной верификации. Такой аккаунт позволяет установить программу максимум на 20 устройств и не требует ни документа, удостоверяющего личность, ни регистрационного сбора. Это решение ориентировано на студентов, энтузиастов и небольшие тестовые группы.

Google объясняет нововведение заботой о безопасности. Компания сравнивает проверку разработчиков с контролем документов в аэропорту: это подтверждение личности, но не замена проверки багажа. Новые правила не запрещают устанавливать сторонние приложения полностью, но добавляют больше барьеров, чтобы пользователь случайно не установил вредоносный софт.

В то же время Google пытается балансировать. С одной стороны — усиливает контроль через верификацию. С другой — меняет политику в отношении сторонних магазинов и комиссий в своем Google Play. Именно поэтому часть разработчиков и организаций, занимающихся цифровыми правами, уже критикует инициативу.

Новый процесс верификации для разработчиков уже открыли для раннего доступа. Полноценный запуск обновленной системы сторонней загрузки и ограниченного распространения запланировали на август.

Google закрывает приложение «Погода» на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ

Источник: engadget

