Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту

Google меняет правила установки приложений вне официального магазина в Android. Компания вводит новый одноразовый процесс безопасности, который затруднит стороннюю загрузку — то есть установку APK-файлов от непроверенных разработчиков.





Изначально Google планировала обязать всех разработчиков проходить верификацию. Но в конце 2025 года компания смягчила подход и оставила исключения для опытных пользователей и независимых разработчиков. Теперь доступ к сторонней загрузке не исчезнет, но станет менее прямым.

Для обычных пользователей процесс будет выглядеть так. Сперва нужно включить режим разработчика в настройках. Затем система попросит подтвердить, что вас никто не заставляет выключать защиту. Далее — перезагрузка смартфона, чтобы прервать любые активные звонки. После этого придется подождать сутки и подтвердить личность через биометрию или PIN-код. Только тогда появится возможность устанавливать приложения из непроверенных источников.

Google позволит включить эту опцию на 7 дней или без ограничения. Но в любом случае пользователь будет видеть предупреждение, что приложение происходит от непроверенного разработчика.





Отдельно компания запускает так называемые «учетные записи ограниченного распространения». Они позволяют разработчикам делиться своими приложениями без полной верификации. Такой аккаунт позволяет установить программу максимум на 20 устройств и не требует ни документа, удостоверяющего личность, ни регистрационного сбора. Это решение ориентировано на студентов, энтузиастов и небольшие тестовые группы.

Google объясняет нововведение заботой о безопасности. Компания сравнивает проверку разработчиков с контролем документов в аэропорту: это подтверждение личности, но не замена проверки багажа. Новые правила не запрещают устанавливать сторонние приложения полностью, но добавляют больше барьеров, чтобы пользователь случайно не установил вредоносный софт.

В то же время Google пытается балансировать. С одной стороны — усиливает контроль через верификацию. С другой — меняет политику в отношении сторонних магазинов и комиссий в своем Google Play. Именно поэтому часть разработчиков и организаций, занимающихся цифровыми правами, уже критикует инициативу.

Новый процесс верификации для разработчиков уже открыли для раннего доступа. Полноценный запуск обновленной системы сторонней загрузки и ограниченного распространения запланировали на август.

Источник: engadget