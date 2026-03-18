Gemini теперь знает вас лучше: Google запускает персонализацию бесплатно

Google открывает новую функцию персонализации для значительно более широкой аудитории. После тестирования среди платных пользователей AI Pro и Ultra, теперь ее могут включить даже пользователи на бесплатном уровне.





В начале года компания представила Personal Intelligence — возможность для Gemini использовать данные из других сервисов Google, чтобы давать более персонализированные ответы. Теперь эту функцию начали масштабировать.

Первым шагом стал запуск в режиме AI Mode — это отдельный чат-интерфейс поиска. Чтобы активировать персонализацию, нужно зайти в профиль, выбрать Search personalization, далее Connected Content Apps и подключить сервисы — в частности Google Workspace и Google Photos.

В ближайшие недели Personal Intelligence станет доступной и в мобильном приложении Gemini для бесплатных пользователей в США. После этого функцию постепенно запустят и в других странах. Аналогичный сценарий ждет и интеграцию в браузере Google Chrome: сначала США, затем глобальное развертывание.





Google приводит практические сценарии использования функции Personal Intelligence. Например, если пользователь планирует путешествие, Gemini не просто составит стандартный маршрут, а учтет его интересы на основе данных из подключенных сервисов. Или поможет с ремонтом устройства, даже если пользователь не помнит точную модель — достаточно, чтобы в его почтовом ящике Gmail были подсказки о покупке или использовании.

Важный нюанс заключается в том, что функция отключена по умолчанию. Gemini не использует персональные данные, пока пользователь сам не активирует опцию. Кроме того, персонализация работает только для личных аккаунтов и не доступна для бизнес-, корпоративных и образовательных профилей Workspace.

Сейчас Google движется к более «личному» ИИ, который знает контекст пользователя и экономит время на рутинных запросах. Но контроль остается за человеком: хочешь — включаешь, не доверяешь — оставляешь как есть. Баланс между удобством и приватностью здесь стал ключевым.

Источник: engadget