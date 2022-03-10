Google Pay блокирует платежные профили monobank из-за донецкой прописки

Украинский журналист Евгений Муджири пожаловался на своей странице в микроблоге Twitter на то, что популярная система мобильных платежей Google Pay заблокировала его платежный профиль monobank. Причиной, по словам Муджири, послужила прописка в Донецкой области. Судя по всему, причина не в monobank. Это может быть следствием прекращения с 9 марта поддержки карт Visa и MasterCard, выданных в банках рф. Очевидно, это касается и ОРДЛО.

Один из пользователей сообщил в комментариях, что решить эту проблему можно, отправив техподдержке Google Pay выписку из банка о фактическом месте проживания или ID и документ с текущим адресом.

«Надо скинуть им выписку с monobank или ПриватБанка о своем реальном адресе на англ. Забрали на рассмотрение, говорят, этого достаточно, но надо подождать. Жду», — посоветовал комментатор.

Такие же проблемы с платежной системой обнаружились и у других людей.

«Google Pay заблокировал мой аккаунт, потому что я родился в Донецкой области. И теперь они не могут проверить мои доказательства того, что я живу в другом регионе Украины из-за… COVID-19. Здесь ВОЙНА, и я не могу купить еду для сына и вещи для больницы из-за вашего тупого COVID-19?», — пожаловался пользователь.

Напомним, что после нападения рф на Украину на территории страны-агрессора отключили международные платежные системы Visa и MasterCard, после чего перестала работать оплата через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.