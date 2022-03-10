В россии отключили платежные системы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay

В россии после отключения международных платежных систем Visa и MasterCard перестали работать способы оплаты через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Google дополнительно разослал разработчикам приложений электронные письма, в которых сообщил об отключении биллинговой системы Google Play. Она будет недоступна для пользователей в россии. Теперь россияне не смогут покупать приложения и игры, оформлять подписки на платные сервисы или совершать покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Pay.

Apple заявляла об отключении сервиса оплаты еще 2 марта. С 10 марта российские пользователи iOS не могут расплатиться iPhone, а при попытке привязать новую карту, появляется сообщение «В этом регионе оплата Apple Pay пока недоступна».

Платежный сервис Samsung Pay также не работает в россии. Об его отключении стало известно ночью 10 марта.