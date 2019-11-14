Google показала интерфейс Stadia, но многие функции будут недоступны на момент запуска





Накануне запуска игрового стримингового сервиса Stadia, который запланирован на 19 ноября, компания Google показала, как он будет выглядеть и работать. Также представители компании рассказали, какие функции не удалось реализовать к моменту релиза.

Начнём с позитива. Google продемонстрировала интерфейс Stadia, включая примеры домашних экранов, установки, списка друзей, настроек и других элементов. На вкладке Home можно выбрать, где пользователь хочет играть: на смартфоне или устройстве Chromecast. Меню позволяет выбрать качество потока и использование трафика. Например, опция Best visual quality обеспечивает видео 4K HDR, но потребляет до 20 ГБ трафика в час, а Limited data usage требует всего лишь около 4,5 ГБ трафика в час, но при этом разрешение снижается до 720p. Также есть вариант Balanced, при выборе которого «Stadia определяет оптимальное качество на основе скорости вашего интернет-соединения».

Google также продемонстрировал «список друзей», который скользит вверх из нижней части экрана, когда пользователь нажимает значок людей рядом со своим профилем. Собственный статус отображается как онлайн, простаиваю, занят и оффлайн. Компания также показала, как будет осуществляться подключение к контроллеру Stadia через смартфон при первом использовании. После этого будет достаточно нажать кнопку Stadia контроллера.

Наконец, демонстрировались такие элементы главного экрана, как аватар, последняя сыгранная игра и карусель «Ваши игры». Боковая панель показывает качество связи и как получить доступ к друзьям. В целом, Google сделал интерфейс Stadia довольно простым для восприятия.

Что касается функций, которые не будут доступны на момент запуска сервиса, то их перечень оказался немалым. Во-первых, поддержка существующих устройств Chromecast Ultra не будет доступна сразу же в день запуска Stadia. Такая поддержка потребует программного обновление, выпуск которого состоится через некоторое время после запуска сервиса. Первоначально запускать игры можно будет только на тех версиях Chromecast Ultra, которые будут поставляться вместе с контроллерами. Они изначально содержат нужную версию прошивки.

Кроме того, к 19 ноября окажутся неготовыми функции Stadia Connect, State Share и Crowd Play, которые позволяют игрокам присоединять другие игры и добавлять контент к играм. Первая игра с поддержкой Stream Connect появится лишь в конце года. А игры с поддержкой State Share и Crowd Play и вовсе «будут выпущены в следующем году».

Вместе с тем, функция Family Sharing появится не ранее начала следующего года. А до того времени Google рекомендует пользователям покупать вторую копию игры для учетной записи ребёнка.

Покупатели наборов Founders Edition будут разочарованы, узнав, что у них не будет друзей, с которыми можно играть, поскольку Buddy Pass не будут разосланы в течение нескольких недель после запуска сервиса. Отметим, Buddy Pass позволяет дать другу трехмесячную подписку на Stadia, и было одно из ключевых преимуществ, при помощи которого стимулировались продажи Founders Edition.

Ещё сразу же после запуска сервиса пользователи не смогут увидеть свои достижения, хотя они будут учитываться. Наконец, после запуска Stadia 19 ноября может потребоваться несколько дней, чтобы получить контроллер, поэтому для начала пользователям придётся играть при помощи клавиатуры или мыши.

Учитывая большое количество недоработок и недоступных функций на момент релиза Stadia, возникает вполне логичный вопрос – почему бы компании не перенести запуск сервиса на несколько недель, чтобы добавить многие из недостающих возможностей? И у Google есть на него ответ, даже если кому-то он может показаться не совсем логичным. Компания заявила, что она использует тот же подход постепенного развертывания, что и с другими продуктами, такими как «Поиск» и YouTube – сначала запускаются ключевые возможности, а затем компания «приступает к выпуску дополнительных функций».

Источник: Engadget