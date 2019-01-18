Google показала, как пустынно будет выглядеть поисковая выдача в случае принятия Директивы ЕС о защите авторских прав

Компания Google пытается оспаривать Директиву ЕС о защите авторских прав, которая может существенно повлиять на работу различных сервисов. В очередной попытке вразумить чиновников Google воспользовалась яркими визуальными эффектами, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения.

В частности, Google экспериментирует с новой версией своего поискового сервиса, который соответствует требованиям Директивы. Благодаря этому уже сейчас можно оценить, как законодательные акты ЕС повлияют как на конечных пользователей, так и на издателей. Соответствующий скриншот демонстрирует, что результат поисковой выдачи, соответствующий требованиям Директивы ЕС по защите авторских прав выглядит слишком… пустым. Вместо традиционных изображений и текста пользователям показываются пустые прямоугольники лишь с названием сайта, на котором размещён искомый материал. Поскольку издатели будут иметь право требовать оплату за использование даже крошечных фрагментов контента в соответствии со статьей 11 Директивы, Google считает, что ей следует избегать использования контента в целом. Это означает, полное отсутствие эскизов изображение и предварительного текста. Отметим, издатели уже давно жалуются, что Google использует их фрагменты изображений и тексты в своих сервисах. Но вряд ли они будут рады, если поисковый сервис перестанет использовать эти элементы.

Очередное голосование относительно данной Директивы должно состояться в Совете Европы сегодня, 18 января. И Google призывает чиновников оценить возможные последствия принятия этого документа для всей отрасли, если в него не будут внесены поправки. Но это лишь промежуточное голосование. Окончательное утверждение Директивы ожидается в марте этого года, а её вступление в силу запланировано на 2021 год.

Источник: Engadget