Samsung и Apple вместе: Galaxy S26 вскоре будет поддерживать AirDrop от iPhone через Quick Share

Samsung подтвердила, что Quick Share на Galaxy S26 вскоре будет поддерживать передачу файлов с Apple AirDrop. Эта функция отсутствовала на старте, но постепенно появится в следующих обновлениях ПО: можно будет отправлять и получать файлы между Galaxy, iPhone, iPad и Mac без дополнительных приложений.





В общем, функция совместимости Quick Share с AirDrop не является совсем новой: Google представила ее 20 ноября 2025 года для Pixel 10, для которого она стала эксклюзивной, а в феврале 2026-го начала разворачивать и на Pixel 9, правда без Pixel 9a.

Когда серию Galaxy S26 представили в прошлом месяце, ожидалось, что новый флагман Samsung будет поддерживать эту функцию сразу из коробки. Однако этого не произошло, поскольку в настоящее время AirDrop не работает с Quick Share на Galaxy S26.

К счастью, теперь Samsung подтвердила, что поддержка уже в пути. Как сообщает корейское издание EBN, Чхве Вон Джун, COO подразделения Mobile eXperience (MX) Business в Samsung, подтвердил во время пресс-конференции в Японии, что компания планирует вскоре развернуть поддержку AirDrop для серии Galaxy S26.





«Она будет предоставляться последовательно через обновление программного обеспечения», — сказал топ-менеджер.

Впрочем, никаких конкретных сроков названо не было. Учитывая то, что новейшие устройства Pixel от Google уже поддерживают эту функцию, не будет удивительно, если она вскоре появится и на Galaxy S26. Другие устройства Galaxy также могут получить поддержку после начала развертывания.

Как только функция станет доступной, пользователи смогут делиться файлами между устройствами Galaxy S26 и экосистемой Apple, включая iPhone, iPad и Mac, не полагаясь на сторонние приложения.

Также можно будет напрямую получать файлы с этих устройств. Единственное требование заключается в том, что видимость должна быть установлена на «Для всех» на обоих устройствах, но после этого обмен файлами должен работать бесшовно. Поэтому, сейчас можно с уверенностью сказать, что полноценный кроссплатформенный обмен файлами наконец становится ближе.

«Думаем, это именно та новость, которая идеально суммирует мем «Я раньше молился за такие времена». Кроссплатформенный обмен файлами был давней проблемой, и приятно видеть, что Samsung движется к надлежащему решению. Мы полагаемся на сторонние приложения вроде Blip и LocalSend, поэтому наличие встроенной нативной поддержки значительно все упростит», — заключает Android Central.

Отдельно в профильных медиа отмечают, что Samsung, вероятно, не ограничится только линейкой Galaxy S26: новая функция может впоследствии появиться и на других смартфонах Galaxy через дальнейшие обновления оболочки. В то же время Quick Share в Samsung уже имеет собственные технические ограничения для части сценариев обмена — в частности до 3 ГБ на файл и 5 ГБ в день при передаче через QR-коды и контакты

Также обозреватели обращают внимание, что такой шаг снимает одно из давних неудобств для пользователей, которые переходят с iPhone на Android, ведь речь идет не просто об общем обмене файлами, а прежде всего о быстрой передаче фото, видео и документов между устройствами Samsung и техникой Apple.

Источник: Android Central