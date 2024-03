Google предложит локальный искусственный интеллект Gemini Nano на обычных смартфонах Pixel 8

Google намерена предоставить доступ к модели ИИ Gemini смартфонам Pixel 8. Ранее передовые возможности искусственного интеллекта были доступны только на версии Pixel 8 Pro. Напомним, обе модели оснащены одним и тем же процессором Tensor G3, который был разработан для ускорения работы ИИ. Таким образом, общий опыт работы с обоими гаджетами должен быть похожим.

Модель ИИ Gemini Nano, разработанная для локальной работы на персональных устройствах, станет доступна на Pixel 8 вместе со следующим выходом новых возможностей Pixel Feature Drop. Сначала это будет предварительная версия для разработчиков. Google хочет собрать отзывы и убедиться, что все работает гладко на телефоне с несколько более низкими характеристиками.

Gemini Nano is coming to #Pixel8 as a developer preview in a future #FeatureDrop!

As our most efficient AI model for on-device tasks, it helps prevent sensitive data from leaving your phone & enables you to use features even without a network connection: https://t.co/smhWbpZN3X pic.twitter.com/z2Ob95jKxt

