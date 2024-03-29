Google предложит локальный искусственный интеллект Gemini Nano на обычных смартфонах Pixel 8

Google намерена предоставить доступ к модели ИИ Gemini смартфонам Pixel 8. Ранее передовые возможности искусственного интеллекта были доступны только на версии Pixel 8 Pro. Напомним, обе модели оснащены одним и тем же процессором Tensor G3, который был разработан для ускорения работы ИИ. Таким образом, общий опыт работы с обоими гаджетами должен быть похожим.

Модель ИИ Gemini Nano, разработанная для локальной работы на персональных устройствах, станет доступна на Pixel 8 вместе со следующим выходом новых возможностей Pixel Feature Drop. Сначала это будет предварительная версия для разработчиков. Google хочет собрать отзывы и убедиться, что все работает гладко на телефоне с несколько более низкими характеристиками.

Gemini Nano is coming to #Pixel8 as a developer preview in a future #FeatureDrop! As our most efficient AI model for on-device tasks, it helps prevent sensitive data from leaving your phone & enables you to use features even without a network connection: https://t.co/smhWbpZN3X pic.twitter.com/z2Ob95jKxt — Made by Google (@madebygoogle) March 28, 2024

Это довольно неожиданное изменение для Google. Первоначально компания заявляла, что Pixel 8 не может работать с Gemini на устройстве из-за «аппаратных ограничений», несмотря на тот же процессор, который доступен в модели Pro. Основным различием между двумя телефонами является распределение оперативной памяти. Похоже, Google больше не считает это существенной проблемой для запуска модели ИИ на устройстве.

Стоит ожидать, что с выходом Gemini Nano на Pixel 8 владельцам этих смартфонов станут доступны по меньшей мере две новые функции. Приложение Recorder получит усовершенствованную функцию резюмирования записанных разговоров на базе Gemini, которая работает локально на устройстве. Подобный инструмент уже существует, но требует подключения к сети. В дальнейшем данные больше не нужно будет отправлять на сервер. Набор инструментов Smart Reply Gboard предложит ответы на сообщения, осознавая контекст разговоров.

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Источник: Engadget

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