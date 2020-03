Google приостанавливает выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS

Вспышка коронавируса продолжает оказывать негативное воздействие на все аспекты человеческой жизни и деятельности. В том числе, это воздействие ощущают на себе и крупные технологические гиганты.

Так, компания Google решила «скорректированные графики работы» команды разработчиков Chrome. В связи с этим компания вынуждена сделать паузу в «грядущих выпусках Chrome и Chrome OS». Таким образом, поисковый гигант приостанавливает добавление новых функций в эти продукты, стремясь обеспечить бесперебойную работу программного обеспечения.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.

— Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020