Google приостанавливает выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS

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Вспышка коронавируса продолжает оказывать негативное воздействие на все аспекты человеческой жизни и деятельности. В том числе, это воздействие ощущают на себе и крупные технологические гиганты.

Так, компания Google решила «скорректированные графики работы» команды разработчиков Chrome. В связи с этим компания вынуждена сделать паузу в «грядущих выпусках Chrome и Chrome OS». Таким образом, поисковый гигант приостанавливает добавление новых функций в эти продукты, стремясь обеспечить бесперебойную работу программного обеспечения.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned. — Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020

«Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить их стабильность, безопасность и надёжность для всех, кто от них зависит», — заявляют в компании.

В сложившихся обстоятельствах Google сосредоточится на выпуске обновлений, связанных с безопасностью. Компания добавила, что некоторые из них появятся в версии Chrome 80.

Вполне понятно, что Google не хочет рисковать непредвиденными ошибками, которые могут усложнить жизнь владельцам Chromebook и пользователям Chrome в эти напряжённые дни. Тем самым, компания также признаёт, что сложно сбалансировать стабильность и новые функции Chrome с такой децентрализованной командой. Так что Google рационально расставляет приоритеты и отдаёт предпочтение стабильности работы.

Источник: The Verge