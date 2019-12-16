Google приостановила распространение новой версии Chrome 79 для Android, которая «стирает» данные сторонних приложений

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Как правило, обновления браузера Chrome приносят пользователям новые функции и возможности, а также устраняют выявленные ошибки и уязвимости. Однако в последний раз что-то пошло не так, и пользователи начали испытывать проблемы после установки версии Chrome 79 на Android-устройства.

В интернете начали появляться сообщения, что последнее обновление браузера «стирало» данные из сторонних приложений, использующих инфраструктуру WebView. С технической точки зрения, данные по-прежнему остаются нетронутыми, но доступ к ним блокируется. И это проблема, когда некоторые приложения значительно или полностью зависят от WebView. Неясно, какие приложения пострадали больше всего. Однако Twitter Lite является примером такого приложения, сильно зависящего от платформы Google.

Чтобы избежать проблем у пользователей, Google приостановила развертывание Chrome 79 на Android. А озлобленные пользователи обрушили рейтинг приложения.

В настоящее время компания изучает способы устранения проблем, такие как перемещение потерянных файлов или возврат к старому методу работы. Точные сроки возможного решения проблемы пока не называются.

Источник: Engadget