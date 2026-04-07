07.04.2026

Google Pixel не включается после обновления: что произошло и как исправить

Вадим Карпусь

Google Pixel не вмикається після оновлення: що сталося і як виправити

Мартовское обновление для смартфонов Google Pixel принесло пользователям не только новые функции, но и критические проблемы. После установки апдейта часть устройств вообще не может загрузить ОС Android.


Первые жалобы появились еще в прошлом месяце. Владельцы Google Pixel 9 и Google Pixel 10 сообщали, что смартфоны зависают на экране блокировки после установки обновления. Другие пользователи заметили, что перестал работать сканер отпечатков пальцев. Компания Google тогда подтвердила проблему и заявила, что работает над исправлением.

Теперь ситуация ухудшилась. По сообщениям пользователей, смартфоны при запуске застревают на логотипе Google. В некоторых случаях система показывает ошибку:

«Не удается загрузить систему Android, данные повреждены».

После этого устройство фактически становится непригодным к использованию.


Проблема затронула не только новые модели. Пользователи сообщают о сбоях даже на более старых устройствах, включая Google Pixel 6, которому уже около пяти лет. Это свидетельствует, что ошибка носит системный характер и не привязана к конкретному поколению.

У части пользователей получилось обойти проблему. Для этого нужно перевести смартфон в безопасный режим — зажать кнопки увеличения и уменьшения громкости при появлении логотипа Pixel. Но этот способ работает не у всех. Если устройство не реагирует, остается более сложный вариант — установка исправления через ADB sideload. Для большинства пользователей это уже неизвестная территория, куда без инструкции и навыков лучше не лезть.

Google официально признала проблему и пообещала выпустить исправление. Однако точных сроков пока нет. А тем временем лучше воздержаться от установки обновления за март 2026 года на смартфоны Google Pixel, если вы еще не сделали этого раньше.

Источник: notebookcheck

