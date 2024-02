Google разработала модель искусственного Genie, которая способна создавать игры платформ эры на базе только одного изображения

Подразделение Google DeepMind разработало модель искусственного интеллекта Genie, которая способна трансформировать изображения в видео игры. Она позволяет создавать игровые миры для платформеров всего за несколько простых действий.

Модель Genie относительно небольшая — из 11 млрд параметров. Она обучена на более чем 200 тыс. часах видео прохождения двухмерных платформеров людьми. Такие игры достаточно шаблонные, поэтому неудивительно, что Genie выяснила связанную с ними механику и физику действий. Обучение оказалось достаточно эффективным даже несмотря на то, что видеопотоки не содержали информации о том, когда была нажата кнопка или элемент управления.

Как следствие, Genie принимает одно изображение (фотографию, эскиз или изображение, созданное искусственным интеллектом) и превращает его в игру, в которую можно играть, реагируя на элементы управления пользователя. Фактически изображение трансформируется в рудиментарную интерактивную среду за один шаг.

I am really excited to reveal what @GoogleDeepMind's Open Endedness Team has been up to 🚀. We introduce Genie 🧞, a foundation world model trained exclusively from Internet videos that can generate an endless variety of action-controllable 2D worlds given image prompts. pic.twitter.com/TnQ8uv81wc

