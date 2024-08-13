Новости Софт 13.08.2024 в 11:04 comment views icon

Google Wallet получает функцию создания цифровых пропусков с распознаванием изображений

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Приложение Google Wallet для Android получило новую функцию Everything else, анонсированную во время мероприятия I/O 2024 в мае. Компания начала ее широкое развертывание среди пользователей.

Функция Everything else приходит на замену предыдущей функции Photo. Она позволяет «сканировать фотографию любого пропуска, например билета на событие, билета членства в спортзале, страховой карты и т.д.», чтобы создать цифровую версию, которая появится в Google Wallet. Новая функция дополнена искусственным интеллектом, который используется, чтобы «определять, какой пропуск вы добавляете, и предлагать содержимое пропуска».

При добавлении конфиденциальных карт с информацией о состоянии здоровья или государственным идентификатором они будут классифицированы как приватные. Это означает, что они не будут синхронизироваться с другими устройствами, а для их открытия требуется аутентификация. По желанию изменить классификацию приватной карты.

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После фотографирования карты Google идентифицирует информацию и позволит пользователю редактировать общие поля, а также добавлять собственные. Сейчас поддерживаются следующие типы карточек:

  • Визитная карточка
  • Полис страхования автомобиля
  • Водительское удостоверение
  • События и билеты
  • Медицинское страхование
  • Удостоверение личности
  • Библиотечный билет
  • Карта лояльности
  • Паспорт
  • ВНЖ
  • Студенческий билет
  • Идентификационная карточка налогоплательщика
  • Регистрация транспортного средства
  • Удостоверение избирателя
  • Другое

После завершения работы карта появится под каруселью кредитных/дебетовых карт. Google предоставит доступ к оригиналу Pass photos при просмотре цифровой копии.

Сначала новая версия Google Wallet с функцией Everything else разворачивается в США, а впоследствии должна выйти и в других странах.

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Источник: 9to5google

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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