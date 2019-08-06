Google закрывает приложение Trips и переносит его функции в другие сервисы

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Перечень сервисов и приложений, закрытых компанией Google, пополнился ещё одним новым участником. Отмечается, что мобильное приложение Trips будет закрыто, а большая часть его функциональных возможностей перекочует в приложение Maps и основной поисковый сервис.

Поддержка приложения Trips прекращается с сегодняшнего дня, а информация о сохранённых местах и заметках будет доступна в Поиске до тех пор, пока пользователь авторизован в свою учётную запись Google. Чтобы найти достопримечательности, события и популярные места, пользователи могут ввести поисковый запрос «мои поездки» или перейти на новую и улучшенную страницу Travel в Google.

Компания Google объявил об изменениях на своём сайте Travel в сентябре 2018 года. Тогда говорилось что многие его функции будут включены в приложение Trips. Теперь же основное внимание будет уделяться возвращению пользователей в Travel и включению большего количества функциональных возможностей в имеющееся картографическое и навигационное приложение Maps.

Вскоре пользователи смогут добавлять и редактировать заметки из Google Trips в разделе «Путешествия» в браузере и находить сохраненные достопримечательности, рейсы и отели для предстоящих и прошлых поездок.

В сервисе Maps можно осуществлять поиск пункта назначения, определённых мест, событий, достопримечательностей, гостиниц. Это можно сделать во вкладке «Что рядом», которая вызывается жестом снизу вверх в мобильном приложении. В меню приложения есть вкладка сохранённых мест «Ваши места». Вскоре приложение Maps также получит функции работы с бронированиями.

Источник: techcrunch