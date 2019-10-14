Google запретила размещать в Play Store приложения для выдачи кредитов с высокими процентными ставками

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Компания Google запретила размещать в магазине Play Store приложения, предлагающие «обманчивые или пагубные» личные кредиты, где годовая процентная ставка составляет 36% или выше. Обновлённая финансовая политика была введена ещё в августе, она призвана «защитить пользователей» от «эксплуататорских» условий.

Однако такое решение пришлось не по душе многим компаниям, работающим в сфер предоставления ссуд и кредитов. Генеральный директор Online Lenders Alliance Мэри Джексон неоднократно утверждала, что деятельность компаний была вполне законной. Также она утверждала, что подобный запрет наносит ущерб как «законным операторам», так и клиентам, которые ищут «законные кредиты». В результате, кредитные организации, чья деятельность противоречит обновлённым финансовым правилам Google, вынуждены либо полностью удалять свои приложения из Play Store, либо корректировать свою деятельность таким образом, чтобы кредитные ставки были ниже установленного лимита.

Отметим, у Apple нет подобного запрета, но компания регулярно пересматривает свои правила App Store, чтобы «решать новые или возникающие проблемы».

Такое решение Google поднимает вопрос о том, должны ли операторы магазинов запрещать приложения, чьи бизнес-модели являются этически шаткими, но все же вполне законными. В данном случае у технологических гигантов оказалось достаточно власти, чтобы решать, смогут ли существовать в цифровом пространстве целые направления бизнеса.

Источник: Engadget