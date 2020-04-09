Google запускает бесплатный двухмесячный пробный доступ к Stadia Pro

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Компания Google запустила пробную бесплатную версию своего стримингового игрового сервиса версию Stadia Pro. Любой желающий, у кого есть адрес электронной почты Gmail, может зарегистрироваться и бесплатно получить доступ к девяти играм, включая GRID, Destiny 2: The Collection и Thumper. Это произошло через 2 месяца после обещания Google сделать бесплатный уровень доступа к сервису.

Следует отметить, что данное предложение с двумя месяцами бесплатного доступа распространяется также и на нынешних пользователей Stadia Pro, поскольку Google не взимает плату с существующих подписчиков в течение следующих двух месяцев. После двухмесячной пробной версии Stadia Pro сервис вернётся к базовой бесплатной модели Stadia, которая ограничена разрешением 1080p, частотой 60 кадров в секунду и стереозвуком.

Google также вносит некоторые изменения в Stadia, чтобы справиться с притоком новых пользователей.

«Чтобы еще больше снизить нагрузку на интернет, мы работаем над созданием временной функции, которая меняет разрешение экрана по умолчанию с 4K до 1080p», — объясняет Фил Харрисон, руководитель Google Stadia. «Подавляющее большинство людей на настольном компьютере или ноутбуке не заметят существенного снижения качества игрового процесса, но вы можете выбрать параметры использования данных в приложении Stadia».

Заинтересованные пользователи могут подписаться на бесплатную 2-месячную пробную версию сервиса на сайте Google Stadia. В компании отмечают, что на разворачивание данного приложения может потребоваться 48 часов, так что в некоторых регионах новая возможность появится не сразу.

Источник: The Verge