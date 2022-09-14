Google запускает в Украине бесплатную обучающую программу по основам работы с облачными технологиями и не только [Как зарегистрироваться]

Google сегодня анонсировала новую инициативу поддержки украинского бизнеса и IT-специалистов — бесплатную обучающую программу «Развивайте карьеру с Google Cloud» для украинцев, стремящихся к знаниям и практическим навыкам работы с облачными технологиями. Учебный поток продлится с 4 октября по 3 декабря 2022 года, а будут обучать полностью онлайн.

Для чего это нужно

Программа призвана помочь IT-разработчикам и студентам получить практические навыки, необходимые для развития карьеры или поиска новой работы. Собственно, Google планирует до конца 2023 года научить до 10 000 украинцев основам работы с облачными технологиями.

Как отмечает Google, 86% ведущих компаний в сфере IT считают, что навыки облачного компьютера значительно упрощают выполнение ключевых проектов. По окончании обучения выпускными смогут получить знаки отличия Google Cloud Skill Badge, которые помогут подтвердить квалификацию и построить карьеру в желаемой сфере. Эти специальные бейджи навыков можно добавить в резюме или профайл на LinkedIn. Они будут служить четким сигналом для работодателя, поскольку они будут подтверждать реальный опыт работы с полезными функциями платформы Google Cloud.

Для кого предназначена программа

Программа создана в Украине для:

ИТ-специалистов и разработчиков, желающих развивать свои навыки и карьеру в сфере облачных технологий.

Студенты ИТ-сферы, которые заканчивают обучение в следующем году и нуждаются в навыках работы в облаке для будущего трудоустройства.

В то же время, для эффективного обучения рекомендуется владеть хотя бы базовым уровнем английского языка.

Объем программы Программа включает пять направлений обучения, распределенных по тематике: облачная инфраструктура;

разработка приложений;

машинное обучение;

искусственный интеллект;

анализ больших наборов данных

Что получат участники программы

60 дней бесплатного доступа ко всем курсам на платформе Google Cloud Skills Boost.

Практический опыт и бейджи навыков Google Cloud (Google Cloud skill badges), подтверждающие наличие у специалистов знаний и практического опыта в облаке, что поможет в развитии карьеры в области облачных технологий.

Индивидуальные направления обучения, которые можно выбрать в соответствии с интересами. Каждое направление обучения содержит коллекции контента, которые объединяют онлайн-курсы по запросу и практическое обучение. Для начинающих рекомендуется обучающий курс «Ознакомление и начало работы с Google Cloud», поскольку контент в нем локализован на украинском языке.

Призы за три и более полученных бейджей навыков.

Доступ к экспертам по облачным технологиям на сессиях вопросов и ответов.

Как зарегистрироваться

Обучение в программе будет проходить по потокам. Обучение первому потоку начнется 4 октября 2022 года . Зарегистрироваться можно по этой ссылке . После завершения регистрации на почту должно прийти письмо с инструкцией по дальнейшим действиям, включая информацию о вебинарах и сессиях вопросов и ответов с экспертами по облачным технологиям.