Google запустила Dynamic World — детализированная карта поверхности Земли в реальном времени

Google создала новый онлайн-инструмент под красноречивым названием Dynamic World – новый набор данных может помочь исследователям эффективно отслеживать изменения на поверхности планеты, обусловленные деятельностью человека.

Сервис использует глубинное обучение и спутниковые снимки для создания высоко детализированной карты земного покрова с высоким разрешением, что показывает деревья, здания, водоемы и сельскохозяйственные угодья.

Создание карт земного покрова обычно занимает много времени и нередко существуют большие временные разрывы между моментом получения спутниковых снимков и публикацией данных. Кроме того, большинство таких карт не предоставляют подробной информации об объектах, расположенных в определенной местности — например, город классифицируется как «застроенный» (обозначение ландшафтов, измененных человеком), даже если есть большие участки с парками.

«Если мир хочет производить все, что необходимо из земли, защищать оставшуюся природу и восстанавливать часть потерянных ресурсов, нам нужен надежный мониторинг каждого гектара планеты почти в режиме реального времени», Крейг Хенсон, вице-президент программы по продовольствию, лесам, воде и океанам World Resources Institute

Dynamic World классифицирует тип грунтового покрова каждые 93 м2. Он показывает, насколько возможно, что участки покрыты одним из девяти типов покрытия: вода, затопленная растительность, застроенные территории, деревья, посевы, голая земля, трава, кустарники и снег/лед. Google подробно описывает свою систему, разработанную совместно с Институтом мировых ресурсов, в статье, опубликованной в Nature’s Scientific Data.

Модель Dynamic World генерирует более 5000 изображений в день, а данные о грунтовом покрове постоянно обновляются. Она дает исследователям и политикам возможность быстро оценивать влияние различных процессов, включая пожары и ураганы, и эффективнее реагировать на изменения.