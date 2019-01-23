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Google запустила тест, чтобы определить, насколько хорошо пользователи могут отличать реальные письма от фишинговых
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Google запустила тест, чтобы определить, насколько хорошо пользователи могут отличать реальные письма от фишинговых

Google запустила тест, чтобы определить, насколько хорошо пользователи могут отличать реальные письма от фишинговых

Подразделение Google Jigsaw опубликовало тест, в котором проверяется способность пользователей выявлять фишинговые электронные письма. В тесте предлагается для ознакомления серия электронных писем, чтобы выяснить, может ли пользователь определить явные признаки фишинга.

По данным Jigsaw, фишинг является наиболее часто используемым способом кибератаки, и 1% всех писем, отправляемых в настоящее время, являются попытками фишинга.

Всего в рамках теста предлагается 8 примеров электронных писем. Некоторые из них являются легитимными письмами, а другие представляют собой фишинговые попытки мошенничества. Многие примеры основаны на реальных событиях, таких как массовая попытка фишинга, поразившая пользователей Google Doc в 2017 году, или электронное письмо, которое российские хакеры отправили руководителю кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Пользователю предлагается определить, является ли данное письмо реальным или фишинговым. После каждого электронного письма Google объясняет, как искать признаки фишинга. В основном, предлагается проверять написание адресов электронной почты и ссылок, указанных в письме. Как правило, злоумышленники стараются отправлять электронные письма со ссылками, которые выглядят, как URL-адреса известных сервисов, таких как Google или Dropbox. Но зачастую в этих ссылках имеются расхождения в написании URL-адресов, например, gooogle и т.п.

Источник: The Verge

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