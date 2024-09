«Гораздо лучше оригинала»: анимационный трейлер Minecraft от фаната поразил интернет

Фанат популярной игры Minecraft сделал анимационную версию трейлера будущего фильма, которая вызвала восторг в сети. Ему предлагают сделать всю киноленту в таком стиле.

Недавно опубликованный трейлер фильма по мотивам игры Minecraft вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов франшизы и получил миллион дизлайков. Лента, в которой снимаются Джейсон Момоа и Джек Блэк, сочетает анимацию и живую игру актеров. Однако многим зрителям не понравился визуальный стиль фильма, который они назвали «ужасным»

Недовольство фанатов побудило некоторых из них создать собственные версии трейлера. Аниматор под псевдонимом Alumio разработал полностью анимационный вариант, который получил широкое признание в социальных сетях. Новая версия сохранила структуру и музыкальное сопровождение оригинала, но воссоздала мир игры в привычном для Minecraft блочном стиле.

what if it was animated https://t.co/ZSCCIRWWx0 pic.twitter.com/5tflziDatS

— Alumio (@Alumio_) September 8, 2024