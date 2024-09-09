«Гораздо лучше оригинала»: анимационный трейлер Minecraft от фаната поразил интернет

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Фанат популярной игры Minecraft сделал анимационную версию трейлера будущего фильма, которая вызвала восторг в сети. Ему предлагают сделать всю киноленту в таком стиле.

Недавно опубликованный трейлер фильма по мотивам игры Minecraft вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов франшизы и получил миллион дизлайков. Лента, в которой снимаются Джейсон Момоа и Джек Блэк, сочетает анимацию и живую игру актеров. Однако многим зрителям не понравился визуальный стиль фильма, который они назвали «ужасным»

Недовольство фанатов побудило некоторых из них создать собственные версии трейлера. Аниматор под псевдонимом Alumio разработал полностью анимационный вариант, который получил широкое признание в социальных сетях. Новая версия сохранила структуру и музыкальное сопровождение оригинала, но воссоздала мир игры в привычном для Minecraft блочном стиле.

Анимационный трейлер Alumio быстро набрал популярности среди пользователей интернета. Зрители отметили, что эта версия значительно лучше передает атмосферу оригинальной игры. «Это неиронично в миллион раз лучше оригинала, отличная работа», — написал один из комментаторов. Другие призывали аниматора «сделать весь фильм», подчеркивая превосходство фанатской версии над официальным трейлером.

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В комментарии для издания Dexerto Alumio рассказал о своем отношении к официальному трейлеру. Аниматор считает, что фильм «не чувствуется как Minecraft» и назвал выбор художественного стиля большой ошибкой.

«Minecraft уже имеет отличный анимационный стиль, который используют для промоматериалов. Поэтому отказ от него в фильме — огромная упущенная возможность», — объяснил Alumio.

Он также выразил разочарование тем, что киностудии отдают предпочтение живой игре вместо анимации.

Источник: Dexerto

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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