«Не этого ждали 10 лет»: первый трейлер Minecraft за 7 часов собрал 230 000 дизлайков — фанаты возмущены

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Первый трейлер фильма Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли вызвал волну негативных отзывов среди поклонников игры.

Трейлер долгожданного фильма по мотивам популярной игры Minecraft стал настоящим разочарованием для фанатов. За семь часов видео собрало 250 000 лайков и 230 000 дизлайков.

Главную роль в фильме исполнил Джейсон Момоа, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Аквамен». Джек Блэк сыграл Стива, ключевого персонажа игры Minecraft. Сюжет рассказывает о четырех неудачниках, которые попадают в кубический мир Minecraft и должны научиться выживать в нем.

Фанаты игры выразили свое недовольство по нескольким аспектам фильма. Главной претензией стало решение сделать картину с живыми актерами, а не полностью анимационной. Многие комментаторы считают, что анимационный фильм лучше передал бы атмосферу и стилистику игры. Критики сравнивают будущий фильм с неудачной экранизацией игры Borderlands, которая недавно вышла.

Реакция пользователей на трейлер была преимущественно негативной. Вот несколько показательных «залайканых» комментариев под видео:

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«Почему Джейсон Момоа выглядит так, будто косплеит Дору-путешественницу?»

«»ChatGPT, сделай мне фильм Minecraft», — Warner Bros».

«Смешная шутка, Warner Bros. Теперь можете выпустить настоящий тизер».

«Не может быть, что мы ждали 10 лет ради этого. Я уже могу предсказать весь сюжет из этого тизера».

«Как вообще такие проекты получают зеленый свет? Абсолютный маразм».

Несмотря на негативную реакцию на трейлер, Warner Bros. планирует выпустить фильм Minecraft в 2025 году. Смогут ли создатели учесть критику фанатов и улучшить фильм до премьеры, покажет время.

Трейлер

Напомним, трейлер нового фильма «Белоснежка» от Disney собрал миллион дизлайков на YouTube.

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